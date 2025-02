Abracadabra di Lady Gaga: testo e significato

Abracadabra di Lady Gaga

Abracadabra è il nuovissimo singolo di Lady Gaga. Prima di analizzare il testo e il significato di questa nuova canzone, non possiamo non sottolineare come questo brano segni il grande ritorno dell’artista ad un sound potente che ricorda i tempi di Born This Way. Così come Bad Romance e Poker Face, anche in questa canzone sono presenti versi in stile “jibberish”.

Ma cosa significa? Ecco tutto quello che c’è da sapere sul singolo pubblicato lo scorso 3 febbraio facente parte dell’album Mayhem, che uscirà invece il 7 marzo.

Il testo di Abracadabra di Lady Gaga

Quello che segue è il testo del brano.

Abracadabra, abracadabra

Abracadabra, abracadabra

Pay the toll to the angels

Drawin’ circles in the clouds

Keep your mind on the distance

When the devil turns around

Hold me in your heart tonight

In the magic of the dark moonlight

Save me from this empty fight

In the game of life

Like a poem said by a lady in red

You hear the last few words of your life

With a haunting dance, now you’re both in a trance

It’s time to cast your spell on the night

“Abracadabra, amor-ooh-na-na

Abracadabra, morta-ooh-ga-ga

Abracadabra, abra-ooh-na-na”

In her tongue she’s sayin’, “Death or love tonight”

Abracadabra, abracadabra

Abracadabra, abracadabra

Feel the beat under your feet, the floor’s on firе

Abracadabra, abracadabra

Choose the road on the wеst side

As the dust flies, watch it burn

Don’t waste time on a feelin’

Use your passion, no return

Hold me in your heart tonight

In the magic of the dark moonlight

Save me from this empty fight

In the game of life

Like a poem said by a lady in red

You hear the last few words of your life

With a haunting dance, now you’re both in a trance

It’s time to cast your spell on the night

“Abracadabra, amor-ooh-na-na

Abracadabra, morta-ooh-ga-ga

Abracadabra, abra-ooh-na-na”

In her tongue she’s sayin’, “Death or love tonight”

Abracadabra, abracadabra

Abracadabra, abracadabra

Feel the beat under your feet, the floor’s on fire

Abracadabra, abracadabra

Phantom of the dance floor, come to me

Sing for me a sinful melody

Ah, ah, ah

Ah, ah, ah

“Abracadabra, amor-ooh-na-na

Abracadabra, morta-ooh-ga-ga

Abracadabra, abra-ooh-na-na”

In her tongue she’s sayin’, “Death or love tonight”

La traduzione in italiano

Questa, la traduzione in italiano.

Abracadabra, abracadabra

Abracadabra, abracadabra

Paga il pedaggio agli angeli

Disegnando cerchi tra le nuvole

Tieni gli occhi puntati lontano

Quando il diavolo si volta

Tienimi nel tuo cuore stanotte

Nel magico buio della luna

Salvami da questa lotta inutile

Nel gioco della vita

Come una poesia recitata da una dama in rosso

Senti le ultime parole della tua vita

Con una danza spettrale, ora siete entrambi in trance

È il momento di lanciare il tuo incantesimo nella notte

“Abracadabra, amor-ooh-na-na

Abracadabra, morta-ooh-ga-ga

Abracadabra, abra-ooh-na-na”

Nella sua lingua sta dicendo: “Morte o amore stanotte”

Abracadabra, abracadabra

Abracadabra, abracadabra

Senti il ritmo sotto i piedi, il pavimento è in fiamme

Abracadabra, abracadabra

Scegli la strada a ovest

Mentre la polvere si alza, guardala bruciare

Non perdere tempo con un’emozione

Segui la tua passione, non si torna indietro

Tienimi nel tuo cuore stanotte

Nel magico buio della luna

Salvami da questa lotta inutile

Nel gioco della vita

Come una poesia recitata da una dama in rosso

Senti le ultime parole della tua vita

Con una danza spettrale, ora siete entrambi in trance

È il momento di lanciare il tuo incantesimo nella notte

“Abracadabra, amor-ooh-na-na

Abracadabra, morta-ooh-ga-ga

Abracadabra, abra-ooh-na-na”

Nella sua lingua sta dicendo: “Morte o amore stanotte”

Abracadabra, abracadabra

Abracadabra, abracadabra

Senti il ritmo sotto i piedi, il pavimento è in fiamme

Abracadabra, abracadabra

Fantasma della pista da ballo, vieni da me

Cantami una melodia peccaminosa

Ah, ah, ah

Ah, ah, ah

“Abracadabra, amor-ooh-na-na

Abracadabra, morta-ooh-ga-ga

Abracadabra, abra-ooh-na-na”

Nella sua lingua sta dicendo: “Morte o amore stanotte”

Il significato di Abracadabra di Lady Gaga

Il brano è una sorta di incantesimo musicale, pervaso da un’atmosfera magica e un po’ oscura. Parla di destino, passione e della sottile linea tra amore e distruzione.

Fin dall’inizio, con “Pay the toll to the angels/Drawin’ circles in the clouds” ovvero “Paga il pedaggio agli angeli / Disegnando cerchi tra le nuvole”, sembra quasi che ci sia un prezzo da pagare per ottenere qualcosa di grande, forse un amore intenso o una rivelazione. Poi arriva l’ipnotico ritornello dal quale viene fuori il tema principale: è tutto un gioco tra amore e morte, come se la protagonista fosse intrappolata in una sorta di rituale.

L’idea di un ballo che diventa pericoloso torna in frasi come “Feel the beat under your feet, the floor’s on firе” ovvero “Senti il ritmo sotto i piedi, il pavimento è in fiamme”, come a sottolineare come la passione possa consumarti. E tutto il pezzo ha un’energia da trance, come se fosse una danza che ti porta in un’altra dimensione.

Contrariamente a quanto possa sembrare, i versi non sono stati scritti e musicati solo allo scopo di farci ballare. Come ha anche dichiarato in un’intervista a Elle, l’artista ha detto che Abracadabra parla di “affrontare le sfide della vita e della notte e trovare la magia in tutto questo”.

Leggi anche:

Photo Credit copertina via Facebook di Lady Gaga