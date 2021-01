Cerimonia inaugurale per l’insediamento di Joe Biden: quando

Mercoledì 20 gennaio 2021 ci sarà la cerimonia inaugurale per l’insediamento di Joe Biden alla Casa Bianca, come 46esimo presidente nella storia degli Stati Uniti. Biden e la vice 56enne Kamala Harris (prima donna a ricoprire l’incarico) giureranno sul lato ovest del Campidoglio attorno alle 18:00, ora italiana (le 12:00 di Washington). “Sarò il presidente di tutti, è ora di voltare pagina, di riconciliarsi e unire l’America per affrontare le crisi e rilanciare l’alleanza con i nostri partner”, ha dichiarato lo stesso Biden.

Cerimonia inaugurale per l’insediamento di Joe Biden: chi ci sarà

Ad intonare l’inno nazionale americano “The Star Spangled Banner” sarà Lady Gaga, da sempre sostenitrice dei democratici. “Sono onorata di cantare l’inno nazionale alla cerimonia inaugurale per l’insediamento del nuovo Presidente e festeggiare questo momento storico assieme a Joe Biden e Kamala Harris”, ha scritto Miss Germanotta sul suo profilo Instagram. Non è la prima volta che l’artista si esibisce sulle note dell’inno nazionale: aveva già regalato a tutti i suoi fan in diretta mondiale un’altra esibizione durante l’apertura della 50esima edizione del Superbowl nel 2016. Sul palco ci saranno anche Jennifer Lopez, la poetessa 22enne afroamericana Amanda Gorman, inoltre Andrea Hall, presidentessa dell’Associazione internazionale dei vigili del fuoco, prima donna nera ad essere promossa al grado di capitano. Inoltre troveremo anche Demi Lovato, Justin Timberlake, John Legend, Tom Hanks, Eva Longoria e Kerry Washington.

Cerimonia inaugurale per l’insediamento di Joe Biden: dove vederla in streaming

Tra i vari collegamenti con Washington sarà possibile seguire la diretta anche nel nostro Paese a partire dalle ore 17:00 su Rai 1, con lo speciale TG1 “Il Giorno di Biden“. Infine sarà possibile seguire la diretta in televisione anche su Rainew24, su Sky Tg24, su La7 e su Rai 3 e ancora online sui siti dei principali network televisivi americani.