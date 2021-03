Giornata in memoria delle vittime del Covid: quando

Giovedì 18 marzo 2021 è la Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid istituita per “conservare e rinnovare la memoria di tutte le persone che sono decedute a causa della pandemia”: per questo motivo Mario Draghi sarà a Bergamo per una cerimonia al cimitero monumentale ed una all’inaugurazione del Bosco della memoria. L’articolo 2 prevede che in occasione di questa giornata i dipendenti della Pubblica amministrazione possano “delegare l’amministrazione di appartenenza ad effettuare una trattenuta dell’importo corrispondente alla retribuzione loro spettante per una o più ore di lavoro in favore del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica”. La legge inoltre prevede un minuto di silenzio nazionale, iniziative didattiche, inoltre un cambio di palinsesto sia per la Rai, sia per Mediaset. Cosa vedremo allora in tv?

Giornata in memoria delle vittime del Covid: come cambia palinsesto RAI

Giovedì 18 marzo a partire dalle 6:45 con Unomattina su Rai 1 ci saranno spazi dedicati alla ricorrenza, mentre il corto “Io sono…Italia” verrà trasmesso su Rai 1, Rai 2 e Rai 3 in diversi orari, ma anche su Rai 4, Rai Movie e Rai Premium nei prossimi giorni. La Rete Ammiraglia e Rai News 24 seguiranno la visita del Presidente del Consiglio Mario Draghi a Bergamo, mentre poi il racconto continua sempre su Rai 1 con “Oggi è un altro giorno” e “La vita in diretta”. Su Rai 2 e Rai 3 se ne occuperanno le trasmissioni “I fatti vostri”, “Detto Fatto” e “Elisir”. In seconda serata su Rai 3, alle 23:10, verrà trasmesso il documentario “Pandemic: il mondo ai tempi del COVID”. Sulla piattaforma di RaiPlay ci saranno diversi contenuti come “La prima battaglia del Covid 19”, ambientato nell’ospedale di Cremona, nei giorni più drammatici dello scorso anno e “Ali dorate: il giorno del silenzio”, che racconta la Milano deserta e silenziosa, ripresa dall’alto con un drone.

Giornata in memoria delle vittime del Covid: come cambia palinsesto Mediaset

Per quanto riguarda le Reti Mediaset andrà in onda un contenuto video di 30 secondi, “La memoria non si spegne“, dedicato a chi non ce l’ha fatta per colpa della pandemia. Inoltre i programmi di Maria De Filippi, quindi Uomini e Donne e Amici di Maria De Filippi, verranno sospesi per questa giornata.