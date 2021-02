. QOggi, 10 febbraio 2021, si celebra il Giorno del ricordo. Ricorrenza civile nazionale istituita nel marzo 2004 in ricordo del massacro delle foibe e dell’esodo giuliano dalmata. E’ il 10 febbraio di ogni anno, infatti, che si rinnova la memoria della tragedia vissuta da tanti italiani e dalle vittime delle foibe, nonché dell’esodo dalle loro terre degli abitanti di Istria, Dalmazia e di Fiume nel secondo dopoguerra. Nella giornata di oggi sono parecchie le iniziative a riguardo, tutte – o per la maggior parte – online per via dell’attuale situazione imposta dalla pandemia.

#10febbraio – #GiornodelRicordo. Istituito per "conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle #foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati e della più complessa vicenda nel confine orientale"#StoriadItalia pic.twitter.com/kK9m2SpqWx — Camera dei deputati (@Montecitorio) February 10, 2021

Celebrazioni Giorno del ricordo 2021

In programma oggi, in tutta Italia, diverse iniziative volte a celebrare il Giorno del Ricordo. Seminari e video-conferenze online promossi dai singoli comuni per commemorare tutti coloro che furono infoibati dall’8 settembre 1943 al 10 febbraio 1947 in Istria, Fiume, Dalmazia e nelle province dell’attuale confine orientale.

Dalle ore 11, nell’Aula dei Gruppi parlamentari di Montecitorio, e in diretta su RaiUno, si sono tenute le celebrazioni del Giorno del Ricordo . Presenti il Capo dello Stato, i Presidenti di Camera e Senato e il Presidente di FederEsuli, Giuseppe de Vergottini.

. Sempre in occasione del Giorno del Ricordo si premieranno le classi vincitrici dell’XI Edizione del Concorso Nazionale “ 10 febbraio. Pola, addio!” tema scelto quest’anno per il concorso rivolto alle studentesse e agli studenti delle scuole primarie, secondarie di I e II grado i quali hanno avuto come compito quello di realizzare dei contenuti riguardanti, appunto, i drammatici sgomberi e l’esodo di massa dalla città di Pola.

Il Parlamento europeo ha osservato un minuto di silenzio per ricordare le vittime delle foibe.

Giorno del ricordo, programmazione Tv

Il tema del Giorno del Ricordo troverà spazio anche nella programmazione tv su gran parte dei canali televisivi. Tra questi, su Raiuno, nell’ambito di Porta a Porta in onda in seconda serata; su RaiDue, nel Tg2 speciale “Il giorno del ricordo” in onda alle 17.00. Alle 20.30, su Rai Storia con Paolo Mieli e il professor Pupo protagonisti di “Foibe, una violenza senza confini”.

Photo Credit | Gaux, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons