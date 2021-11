Luis Vuitton: morto Virgil Abloh, chi era

Virgil Abloh è stato il primo grande stilista nero, era il re dello streetwear di lusso: è stato un designer, un imprenditore statunitense e un direttore artistico del brand di alta moda Louis Vuitton dal 2018. Virgil è stato anche l’amministratore delegato di Off-White, l’azienda d’abbigliamento di lusso italiana con sede a Milano, città della moda. E’ nato il 30 Settembre del 1980 a Rockford in una famiglia di origini ghanesi. Virgil creò la sua prima etichetta nel 2012, la Pyrex Vision.

Luis Vuitton, Virgil Abloh: morte

Aveva fondato l’azienda di abbigliamento Off-White, con sede a Milano. Dal 2019 lottava contro un angiosarcoma e aveva tenuto segreto il suo brutto stato di salute. Virgil Abloh è morto domenica 28 novembre all’età di soli 41 anni a causa del brutto tumore con cui conviveva da anni. E’ stata la famiglia di Abloh a dare la notizia della scomparsa del loro amato figlio sul social network Instagram. Vi riportiamo quello che scrivono la moglie Shannon Abloh, i figli Lowe e Gray, la sorella Edwine, i genitori Nee ed Eunice.

Luis Vuitton, Virgil Abloh: il messaggio della famiglia

La notizia della scomparsa è stata data dalla famiglia, stroncata dal dolore. Ecco quello che hanno scritto: “Siamo devastati nell’annunciare la scomparsa del nostro amato Virgil Abloh, un padre, marito, figlio, fratello e amico terribilmente devoto”. “Per oltre due anni Virgil ha combattuto valorosamente una forma di cancro rara e aggressiva, l’angiosarcoma cardiaco. Ha scelto di sopportare la sua battaglia in privato sin dalla sua diagnosi nel 2019, sottoponendosi a numerosi trattamenti impegnativi, il tutto mentre guidava diverse istituzioni significative che abbracciano moda, arte e cultura. In tutto questo, la sua etica del lavoro, la curiosità infinita e l’ottimismo non hanno mai vacillato”.

