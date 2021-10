I Premi Nobel, assegnati fin dal 1901, riconoscono successi in letteratura, scienza, pace ed economia. Quello per la letteratura 2021 è andato ad Abdulrazak Gurnah. Tra le motivazioni addotte per tale scelta dall’Accademia svedese, l’elogio dell’autore per aver rappresentato gli effetti del colonialismo in un modo compassionevole e senza compromessi. “La dedizione di Abdulrazak Gurnah alla verità e la sua avversione alla semplificazione sono impressionanti“, ha affermato il Comitato Nobel per la letteratura.

Nobel per la letteratura al tanzaniano Abdulrazak Gurnah, da anni vive in gGran Bretagna. Premiato per la sua profonda analisi del post colonialismo e del problema dei rifugiati. "i migranti – dice – sono una ricchezza" Al #Tg2Rai delle 20.30 del #7ottobre pic.twitter.com/F4Tx7m00GA — Tg2 (@tg2rai) October 7, 2021

Chi è Abdulrazak Gurnah

Nato in Tanzania, a Zanzibar, nel 1948, Gurnah è arrivato nel Regno Unito come rifugiato alla fine degli anni ’60. Qui è diventato professore di letteratura inglese e postcoloniale all’Università del Kent. Autore di 10 romanzi, tra i suoi maggiori successi ci sono Paradiso e Disertore. Al centro della sua attività di scrittore ci sono la migrazione e lo sradicamento culturale insieme alla diversità culturale ed etnica dell’Africa orientale. Tematiche, queste, che oltre la sua produzione letteraria, hanno anche plasmato la sua vita personale.

I romanzi di Gurnah

Il suo primo romanzo, Memory of Departure, pubblicato nel 1987, è ambientato nel periodo in cui Gurnah lasciò Zanzibar. Si tratta di una storia di formazione in forma di memoria. Racconta i tentativi del protagonista di lasciare il suo luogo di nascita e studiare all’estero. Il suo romanzo più recente, Afterlives, è stato definito dal Sunday Times come “un archivio sonoro di un’Africa perduta”.

Tra i suoi romanzi più famosi, come anticipato, c’è Paradiso. Concepito anche questo come racconto di formazione ed ambientato a cavallo tra il XIX e l’inizio del XX secolo, affronta anche la schiavitù domestica in Africa, con uno schiavo legato come protagonista. Il libro ha vinto il Booker Prize segnandone la rivelazione come scrittore. Il sesto romanzo scritto dall’autore, Sulla riva del mare, è stato selezionato nel 2001.

“I suoi romanzi si staccano dalle descrizioni stereotipate e aprono i nostri occhi su un’Africa orientale culturalmente diversa, sconosciuta a molti in altre parti del mondo”.

La vittoria del Premio Nobel per la letteratura

Gurnah, che era in cucina quando è stato informato della vittoria, ha detto che credeva fosse uno scherzo.

“Queste cose di solito vengono discusse con settimane di anticipo, o talvolta mesi prima, su chi sono i candidati, quindi non era affatto qualcosa che avevo in mente. Stavo solo pensando, mi chiedevo chi lo vincerà?”

Ed ha aggiunto.

“Sono onorato di aver ricevuto questo premio e di unirmi agli scrittori che mi hanno preceduto in questa lista. È travolgente e sono così orgoglioso”.

I vincitori del passato hanno incluso romanzieri come Ernest Hemingway, Gabriel García Márquez e Svetlana Alexievich e poeti come Pablo Neruda. Louise Glück, è la vincitrice dello scorso anno.

