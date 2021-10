Riaperture cinema e teatri: cosa sapere

Dopo quasi 3 anni che conviviamo con il coronavirus, le misure, a poco a poco, si stanno allentando. Il Consiglio dei Ministri ha deciso che la capienza all’interno di cinema, teatri torna ad essere al 100%. Ovviamente è consentito l’ingresso in questi luoghi e non solo, solamente muniti di mascherina e Green Pass.

Riaperture cinema e teatri: da quando

Dopo mesi, anni che alcuni luoghi sono stati chiusi a causa della terribile pandemia, con cui purtroppo ancora conviviamo, è stato approvato un nuovo decreto che pevede le nuove regole e le nuove capienze all’interno di cinema, teatri. Ma da quando saranno valide queste misure? Le nuove misure del nuovo decreto saranno in atto da Lunedì 11 Ottobre 2021. Continuiamo a sperare in un miglioramento sempre più evidente e facciamo un in bocca al lupo alla ripartenza ufficiale dei luoghi precedentemente citati.

Riaperture cinema e teatri: le sanzioni

Un’altra novità che sarà valida da Lunedi 11 Ottobre 2021 è quella che non sarà più obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di un metro, ma solamente all’interno di musei e nei luoghi di cultura. Se il Consiglio dei Ministri ha concesso nuove libertà, ha anche deciso di sanzionare i gestori dei locali nel caso in cui non vengano rispettate le misure, i numeri di capienza previste dal nuovo decreto. La sanzione prevederà la chiusura da uno a dieci giorni del locale dalla seconda violazione.

