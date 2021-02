Safer Internet Day 2021: oggi, come ogni 9 febbraio, ricorre la Giornata mondiale per la sicurezza in rete. Istituita e promossa dalla Commissione Europea, ha come obiettivo quello di porre l’attenzione su un uso consapevole della rete e di portare ad una riflessione tra i ragazzi. Oggi il Safer Internet Day si celebra in circa 140 paesi in tutto il mondo. Giunta alla sua 18° edizione, il tema della Giornata Mondiale per la sicurezza in rete è “Together for a better internet” ovvero “Insieme per un Internet migliore“. E, per questo, invita tutte le parti interessate a unirsi per rendere Internet un luogo più sicuro per tutti, soprattutto per i più giovani. Tutti noi possiamo svolgere un ruolo importante nel rendere il web più protetto.

Leggi: Internet Safer Day: come migliorare la tua privacy su Facebook

Safer Internet Day 2021, le iniziative

Il Ministero ha previsto diverse iniziative – con la collaborazione degli Uffici Scolastici Regionali – che si articoleranno in workshop, seminari, webinar e dirette Youtube. Quest’anno la Giornata assume una maggiore rilevanza. I continui lockdown ed il distanziamento sociale che ne è conseguito, hanno acuito l’utilizzo della rete e l’esposizione alle insidie del web. Durante l’anno appena conclusosi ci siamo resi conto di come le competenze indispensabili per un uso consapevole degli strumenti digitali risultino non essere ancora adeguate. Dal cyberbullismo al social networking fino all’identità digitale, ogni anno Safer Internet Day mira a sensibilizzare sugli emergenti problemi online e sulle preoccupazioni che ne derivano. In programma oggi:

Alle 10:oo l’inizio la Diretta Streaming SID2021 che darà il via alla Giornata. L’evento sarà visibile esclusivamente in streaming.

che darà il via alla Giornata. L’evento sarà visibile esclusivamente in streaming. Nel corso della Giornata, il consorzio di generazioni connesse metterà a disposizione, previa registrazione, l’accesso a 3 seminari formativi : “Digital storytelling: processi narrativi e comunicativi”, “Dialogo tra giovani su disinformazione e Fake news, fiducia e consenso online ai tempi del Coronavirus” e “Tema: TIK TOK! CHI E’?.

: “Digital storytelling: processi narrativi e comunicativi”, “Dialogo tra giovani su disinformazione e Fake news, fiducia e consenso online ai tempi del Coronavirus” e “Tema: TIK TOK! CHI E’?. Non solo oggi, ma per tutto il mese corrente, le scuole potranno offrire il proprio contributo alla Giornata mondiale per la sicurezza in rete caricando gli eventi online sul sito www.generazioniconnesse.it al seguente link https://www.generazioniconnesse.it/site/it/2021/01/18/sid-safer-internet-day-2021/.

Leggi anche: