16 anni e incinta Italia: news

Dopo aver visto le storie di Chiara, Marika, Dalila, Swami ed Erika siamo arrivati all’ultima puntata di questa edizione di “16 anni e incinta Italia“. Per questo appuntamento finale il programma torna con una nuova storia, com’è successo nelle ultime settimane ogni giovedì alle 22:00 su MTV (Sky canale 130 e in streaming su NOW). Ricordiamo che sul sito www.mtv.it/16annieincinta sono a disposizione novità e curiosità sulla trasmissione e su tutte le storie viste sul piccolo schermo. Scopriamo insieme invece le anticipazioni dell’ultima puntata!

Potrebbe interessarti anche:

16 anni e incinta Italia: anticipazioni

Penelope sarà la protagonista del prossimo appuntamento in onda giovedì 24 giugno 2021: la ragazza ha 16 anni e vive in un paesino della provincia abruzzese, Tagliacozzo. Poco prima dello scoppio della pandemia da Covid-19 ha conosciuto su Instagram un ragazzo di Avezzano più grande di lei, Marco. Quando si sono incontrati per la prima volta dal vivo è subito scoppiato l’amore, per cui hanno scelto di stare insieme, ma la loro relazione è continuata solo virtualmente fino alla scorsa estate. Qualche mese dopo, Penelope ha scoperto di essere incinta e lo ha detto alla famiglia che, nonostante la sorpresa iniziale, ha accettato la gravidanza e ha scelto di supportarla.

Da giovedì 1 luglio, invece, torna l’appuntamento con la nuova stagione in prima tv assoluta di 16 & Pregnant: anche in questo caso ogni giovedì alle 22.50 la trasmissione mostra la vita di giovani donne che si trovano ad affrontare gravidanze inaspettate, passando dall’essere delle semplici studentesse a delle future mamme.

Leggi anche: