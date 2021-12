Giochi di carte: i più divertenti

Quante volte durante le feste comandate ci troviamo seduti al tavolo con i nostri parenti e giochiamo a carte? Oggi vogliamo parlare di quelli più divertenti da fare insieme ai nostri familiari per rilassarci e trascorrere del tempo in assoluta spensieratezza. Se ci fermiamo un attimo a riflettere, ci accorgiamo che a volte basta veramente poco per divertirsi e stare insieme, nella naturalezza e nella spontaneità, con i nostri amici e parenti. Non stiamo più nella pelle, andiamo a scoprire quali sono i 5 giochi di carte più divertenti da fare in famiglia.

Giochi di carte divertenti: i migliori 5 da fare in famiglia

Pronti? Prendete un mazzo di carte napoletane e uno di carte francesi, sedetevi al tavolo, invitate la vostra famiglia e giocate a questi giochi:

Scopone scientifico: due squadre, gli uni difronte agli altri, battetevi fino all’ultima carta, vincerà la squadra più forte; Briscola: potrete comunicare con il vostro compagno di squadra con dei gesti, occhiolini, spalle sollevate per far sapere loro che carte avete; Tresette: l’ultimo gioco di carte, che si fa con quelle napoletane; sarete due squadre e alla fine vincerà la più brava o la più fortunata; Machiavelli: prendete le carte francesi e fatevi rapire dal gioco più machiavellico che esista; Burraco: tutti possono giocare, grandi e piccini! Occhio alle pinelle.

5 giochi divertenti di carte: quando giocare

Dovremmo prendere tutti quanti l’abitudine di riunirci più volte nelle nostre case, con i nostri parenti, e giocare insieme a carte. Bisognerebbe spegnere i nostri smartphone e concentrarci su dei passatempo che al giorno d’oggi sono un po’ spariti. Fate in modo di mantenere vive alcune tradizioni che vi facciano stare insieme alla vostra famiglia, non solo durante i giorni di feste comandate. Non dovete rinunciare ai vostri hobby o alle uscite con gli amici, ritagliatevi un po’ di tempo per voi e la vostra famiglia.

