Festa del papà: lavoretti creativi fai da te

Volete festeggiare la festa del papà con un regalo che li faccia rimanere a bocca aperta? Ancora manca qualche giorno, ma se volete fare bella figura con il vostro papà potete ispirarvi con i nostri consigli su quali sono i 5 lavoretti creativi fai da te da regalare loro e fargli una bella sorpresa. Pensate alla loro espressione quando scarteranno il vostro regalo e si troveranno di fronte qualcosa creato da voi, per loro, con le vvostre mani. Non perdiamo ulteriormente tempo e andiamo a scoprire quali sono le nostre idee per voi.

Lavoretti creativi festa del papà: 5 idee creative

E ora non perdiamo più tempo, fermatevi e sedetei a leggere tutti i nostri consigli su quali sono 5 lavoretti creativi fai da te:

Quadretto : scegliete la vostra foto preferita insieme al vostro papà e inseritela nel quadretto che realizzerete voi con le vostre mani e con dei fogli di giornali e fumetti;

: scegliete la vostra foto preferita insieme al vostro papà e inseritela nel quadretto che realizzerete voi con le vostre mani e con dei fogli di giornali e fumetti; Portachiavi : alt, non è un semplice e banale portachiavi, ma lo potrete realizzare con una cravatta di vostro padre, scegliete quella che non mette più;

: alt, non è un semplice e banale portachiavi, ma lo potrete realizzare con una cravatta di vostro padre, scegliete quella che non mette più; Coppa : prendete dei bicchieri da festa, riestiteli uniteli a forma di coppa e scrivete sopra la frase più dolce che conoscete per il vostro papà;

: prendete dei bicchieri da festa, riestiteli uniteli a forma di coppa e scrivete sopra la frase più dolce che conoscete per il vostro papà; Segnalibro : se al vostro papà piace leggere, potete creare dei segnalibro con del cartone, colorarli e disegnare sopra qualche faccina sorridente;

: se al vostro papà piace leggere, potete creare dei segnalibro con del cartone, colorarli e disegnare sopra qualche faccina sorridente; Lavagnetta: per far ricordare al vostro papà le cose da fare create con le vostre mani una lavagnetta che possa mettere doe vuole, in ufficio o in casa.

