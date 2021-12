Mercoledì 15 dicembre 2021 andrà in onda in diretta su Rai 1 la finale di Sanremo Giovani: due dei dodici artisti in gara verranno proclamati vincitori e saliranno sul palco del Teatro Ariston il prossimo febbraio insieme ai Big già annunciati. Scopriamo ora chi è Destro!

Chi è Destro?

Luca Castrignanò, in arte “Destro”, cantautore di 19 anni, nato in un piccolo paesino in provincia di Lecce. Comincia a cantare all’età di 12 anni e scrive i suoi primi brani poco dopo. Partecipa a vari concorsi come: “Premio Mia Martini” arrivando alle semifinali, “Musica È’”, vincendo il premio “miglior performance” e “Premio Lunezia” giungendo alle finali con il suo brano “Limited Edition” premiato da Radio Bruno. Al Premio Lunezia incontra Beppe Stanco ed entra a far parte della Beat Sound, ed inizia cosi’ il suo primo percorso discografico.

Agosto in piena estate di Destro: testo

Ecco il testo ufficiale di Agosto in piena estate di Destro: