Amazon Prime Day: Amazon Music

Tra le innnumerevoli offerte previste per i giorni 21 e 22 giugno 2021, in occasione dell’Amazon Prime Day, vi vogliamo parlare anche delle offerte che riguardano Amazon Music. Per gli amanti della musica un’offerta imperdibile. 4 mesi di uso gratuito della versione unlimited (la versione “normale” di Amazon Music è già compresa con l’abbonamento ad Amazon Prime). Con Amazon Music Unlimited si ha accesso illimitato a milioni di brani, musica on-demand senza pubblicità e skip illimitati. Dopo la prova gratuita il servizio ha un costo di 9,99€ al mese.

Amazon Prime Day: Kindle Unlimited

Probabilmente lo saprete già, ma noi ci teniamo a ripetere che i prezzi scontati sono visibili solo agli utenti Prime e solo durante l’Amazon Prime Day. Qualora non foste abbonati, potrete iscrivervi gratuitamente facendo una prova di 30 giorni. Al termine di questi scatterà il costo dell’abbonamento annuale che, in Italia, è di 36 euro. Una volta registrati, basta accedere al proprio account e godere di tutte le offerte dedicate. Ma torniamo alla nosra offerta di Kindle Unlimited che prevede l’accesso illimitato ad oltre 1 milione di ebook su qualsiasi dispositivo, basta avere l’app gratuita Kindle. Tutto gratis per 3 mesi. Se non disdetto il servizio costa 9,99€ al mese.

Amazon Prime Day: Audible

E infine come ciliegina sulla torta, gratis per 30 giorni un accesso illimitato ad Audible, la piattaforma dove ascoltare tantissimi audiolibri e podcast più famosa al mondo. Non solo: ad abbonamento confermato si riceve un buono Amazon da 15€ e uno sconto del 20% sul costo dell’abbonamento annuale. Buon Amazon Prime Day!

