Amazon Prime Day: cosa comprare

Sconti, sconti, sconti e ancora sconti! Oggi 21 giugno e domani 22 Amazon è pronto a farci tantissimi regali con delle maxi offerte che proprio non ci possiamo lasciare scappare! Per aiutarvi nella scelta, siamo qui a darvi l’elenco dei prodotti per la cura della persona e per lo sport messi in offerta su Amazon. Ricrodate che per approfittare di tutte queste bellissime offerte dovete essere membri di Amazon Prime, sse non lo siete vi potrete iscrivere gratuitamente facendo una prova di 30 giorni. Al termine di questi scatterà il costo dell’abbonamento annuale che, in Italia, è di 36 euro. Una volta registrati, basta accedere al proprio account e godere di tutte le offerte dedicate.

Leggi: Amazon Prime

Amazon Prime Day: i prodotti per la persona

Aprite bene gli occhi, e il portafogli, tra i prodotti rivolti alla cura della bellezza, potrete trovare, tra gli altri, anche offerte che riguardano:

Spazzolino Elettrico Ricaricabile Oral-B iO 9n, Go Electric

Asciugacapelli Professionale Remington AC9140 PROluxe

Regolabarba, Tagliacapelli Uomo Braun MGK5280

Crema solare Bionike Defence Sun SPF 50

Pistola Massaggio Muscolare ALDOM

Amazon Prime Day: i prodotti per lo sport

Le offerte che riguardano lo sport e lo smart mobility, provate a tenere d’occhio questi due prodotti e, se siete un po’ pigri e non amate andare in palestra, con queste offerte forse riusciamo a invogliarvi:

Virgin Active Italia, Abbonamento Palestra Virgin Active 10 ingressi

Virgin Active Italia, Abbonamento Palestra Virgin Active, One Month collection 10 ingressi

Ricordiamo che i prezzi scontati sono visibili solo agli utenti Prime e solo durante l’Amazon Prime Day.

Leggi anche: Amazon Prime Day: come funziona, spedizioni, resi