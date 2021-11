Amazon riserva da sempre grande attenzione agli studenti, al punto da dedicare a loro un abbonamento ad hoc per Amazon Prime: metà prezzo e stessi vantaggi degli utenti tradizionali, dall’accesso ai contenuti di Amazon Prime Video alle spedizioni rapide e gratuite per gli acquisti effettuati su Amazon, ma anche Twitch Prime e oltre 2 milioni di brani senza pubblicità con Prime Music.

Col Black Friday ormai in arrivo, però, Amazon ha deciso di fare un ulteriore regalo agli studenti che non hanno mai provato in vantaggi di Prime Student: 5 euro euro di sconto per tutti i nuovi scritti ad Amazon Prime Student da utilizzare per fare acquisti su Amazon.

Come ottenere 5 euro grazie ad Amazon Prime Student

Per approfittare subito dell’offerta è sufficiente recarsi a questo indirizzo ed effettuare l’iscrizione ad Amazon Prime, ricordandosi poi di utilizzare il codice promozionale BFSTUDENT al termine del tuo primo acquisto come cliente Prime Student.

L’offerta è da considerarsi valida fino al 29 novembre 2021 ed è limitata ad un solo ordine per cliente. Il bonus da 5 euro può essere utilizzato per acquistare prodotti venduti da Amazon. Il colosso dell’e-commerce precisa che sono esclusi i prodotti venduti da terzi nel Marketplace o su qualsiasi altro sito Web accessibile tramite www.amazon.it.

Al bonus di 5 euro euro per gli acquisti effettuati su Amazon si aggiungono i 90 giorni di prova gratuita di Amazon Prime. I nuovi utenti potranno beneficiare del servizio per tre mesi e decidere poi se interrompere l’iscrizione senza alcun addebito o se continuare al costo di 18,00 euro all’anno per un massimo di 4 anni, metà prezzo rispetto ai 36 euro all’anno degli udenti tradizionali.