Amici 2021 quarta puntata: anticipazioni [SPOILER]

Amici 2021 quarta puntata: quando?

La quarta puntata del serale di Amici 2021 andrà in onda su Canale 5 in differita sabato 10 aprile alle ore 21:40 con la conduzione di Maria De Filippi. Cosa dobbiamo aspettarci da questo quarto appuntamento? “Amici è talento ed eccellenza. Una macchina creativa e produttiva senza eguali. Una scuola per giovani artisti, con un mentore unico e formidabile: Maria De Filippi”, ha fatto sapere Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5, dopo l’esordio da record. Il talent show viene registrato giovedì 8 aprile, per cui in Rete cominciano già a circolare le prime anticipazioni, come dal sito Il Vicolo delle News.

Amici 2021 quarta puntata: le squadre

Ecco come sono composte le squadre: Squadra Zerbi-Celentano

Deddy (cantante)

Enula (cantante)

Esa (cantante)

Leonardo (cantante)

Sangiovanni (cantante)

Serena (ballerina)

Tommaso (ballerino)

Squadra Arisa-Cuccarini

Alessandro (ballerino)

Gaia (cantante)

Ibla (cantante)

Martina (ballerina)

Raffaele (cantante)

Rosa (ballerina)

Tancredi (cantante)

Squadra Pettinelli-Peparini

Aka7even (cantante)

Giulia (ballerina)

Samuele (ballerino)

Amici 2021 quarta puntata: spoiler

La giuria è come sempre composta da Stefano De Martino, Stash ed Emanuele Filiberto di Savoia. In questa nuova edizione non ci sarà più Giuliano Peparini come direttore artistico del Serale dopo anni e anni in ci ha militato all’interno del talent show, ma Stephane Jarny. Nella seconda puntata ci sono state due eliminazioni: la prima è stata quella di Leonardo, cantante della squadra Zerbi-Celentano che ha perso contro Aka7even; la seconda è stata quella di Ibla, cantante della squadra Arisa-Cuccarini. Nella terza puntata ci sono stati altri due addii: Tommaso della squadra Zerbi-Celentano e Giulia, ballerina della squadra Pettinelli-Peparini (la prima eliminata in assoluto del team).

In questo quarto appuntamento c’è stata solo un’eliminazione. Dopo la prima manche Aka7even, Giulia e Samuele sono finiti a rischio eliminazione, a ballottaggio sono finiti Aka7even e Samuele e Aka7even è stato il primo allievo a rischio. Per la seconda manche Alessandro, Raffaele e Tancredi sono finiti a rischio eliminazione, al ballottaggio sono finiti Tancredi e Alessandro e Tancredi è stato il secondo allievo a rischio eliminazione. Nella terza manche Enula è stata la terza allieva a rischio eliminazione. Enula e Tancredi sono i due artisti a rischio eliminazione e ovviamente verrà svelato chi uscirà solo alla fine della puntata su Canale 5.