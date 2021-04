Amici 2021 quinta puntata: anticipazioni ed eliminazioni

Amici 2021 quinta puntata: quando?

La quinta puntata del serale di Amici 2021 andrà in onda su Canale 5 in differita sabato 17 aprile alle ore 21:40 con la conduzione di Maria De Filippi. Cosa è successo in questo quinto appuntamento che è stato registrato giovedì 15 aprile dagli studio Elios di Via Tiburtina a Roma? Visto che il talent show è stato registrato sul web abbiamo trovato già giorni fa le prime anticipazioni, come dal sito Il Vicolo delle News. Gli ospiti sono stati Raoul Bova e Loredana Bertè. Ma chi è stato eliminato?

Amici 2021 quinta puntata: le squadre

Ecco come sono composte le squadre: Squadra Zerbi-Celentano

Deddy (cantante)

Enula (cantante)

Esa (cantante)

Leonardo (cantante)

Sangiovanni (cantante)

Serena (ballerina)

Tommaso (ballerino)

Squadra Arisa-Cuccarini

Alessandro (ballerino)

Gaia (cantante)

Ibla (cantante)

Martina (ballerina)

Raffaele (cantante)

Rosa (ballerina)

Tancredi (cantante)

Squadra Pettinelli-Peparini

Aka7even (cantante)

Giulia (ballerina)

Samuele (ballerino)

Amici 2021 quinta puntata: spoiler ed eliminato

La giuria vede come sempre come protagonisti Stefano De Martino, Stash ed Emanuele Filiberto di Savoia. In questa nuova edizione non c’è più Giuliano Peparini come direttore artistico del Serale dopo anni e anni in ci ha militato all’interno del talent show, ma Stephane Jarny. Nella terza puntata ci sono state due eliminazioni: Tommaso della squadra Zerbi-Celentano e Giulia, ballerina della squadra Pettinelli-Peparini (la prima eliminata in assoluto del team). Nella quarta puntata invece c’è stato un addio solo: quello di Enula, della squadra Zerbi-Celentano.

Leggi anche:

In questo quinto appuntamento c’è stata solo un’eliminazione. Dopo la prima manche Sangiovanni ha vinto contro Tancredi, Alessandro ha vinto contro Serena, Deddy ha vinto contro Raffaele. Per la seconda manche Alessandro ha vinto contro Sangiovanni, Deddy ha vinto contro Raffaele, Serena ha avuto la meglio su Martina. Nella terza manche Sangiovanni ha vinto contro Aka7even, Samuele ha vinto contro Deddy, Giulia ha vinto contro Sangiovanni. Deddy e Martina sono i due artisti a rischio eliminazione (Tancredi è stato salvato per primo) e questa volta è stato svelato subito l’eliminato. La ballerina Martina è stata eliminata definitivamente dal talent. Nella serata di sabato 10 aprile il programma ideato e condotto da Maria De Filippi ha raccolto davanti al video 5.734.000 spettatori pari al 26 per cento di share: avrà gli stessi ascolti anche questa settimana anche se l’eliminato è stato già svelato?