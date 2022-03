Amici 2022 seconda puntata: anticipazioni [SPOILER]

Amici 2022 seconda puntata: quando?

La seconda puntata del serale di Amici 2022 andrà in onda su Canale 5 in differita sabato 26 marzo alle ore 21:20 con la conduzione di Maria De Filippi. Anche quest’anno le puntate vengono registrate il giovedì sera, per questo motivo le anticipazioni iniziano a circolare già dal venerdì mattina sui social network. Vi ricordiamo che nel primo appuntamento abbiamo assistito all’uscita di scena di ben due ragazzi: la ballerina Alice ed il cantante Gio Montana. A chi sarà toccata questa volta? Scopriamolo insieme!

Amici 2022 seconda puntata: le squadre

Ecco come sono composte le squadre. Squadra Zerbi-Celentano:

LDA (cantante)

Luigi (cantante)

Calma (cantante)

Gio Montana (cantante)

Carola (ballerina)

Leonardo (ballerino)

Michele (ballerino)

Squadra Cuccarini-Todaro

Aisha (cantante)

Alex (cantante)

Sissi (cantante)

Christian (ballerino)

Nunzio (ballerino)

Serena (ballerina)

Squadra Pettinelli-Peparini

Albe (cantante)

Crytical (cantante)

Alice (ballerina)

Dario (ballerino)

John Eri (ballerino)

Come sempre i tre giudici che si trovano in giuria per valutare, giudicare e criticare le performance dei concorrenti sono Stefano De Martino, Stash ed Emanuele Filiberto. Come accaduto anche la scorsa settimana il loro ruolo è fondamentale visto che hanno anche il potere di annullare una gara, dando un voto nullo e quindi facendo finire la manche in parità.

Amici 2022 seconda puntata: spoiler

[ATTENZIONE SPOILER] Proseguendo la lettura conoscerete alcuni dettagli importanti della seconda puntata di Amici di Maria De Filippi: secondo quanto fa sapere il profilo Twitter Amici News, ad essere eliminato sarà sicuramente il cantante Calma che nel corso della settimana era stato protagonista di una polemica con Rudy Zerbi. Il professore aveva assegnato a lui e LDA il brano “La paranza” di Daniele Silvestri che però è stato poco apprezzato da entrambi. “Quando arriva ‘La paranza è una danza che se balla de panza’. Non posso cantarla, io mi vergogno”: forse anche a causa di queste parole infelici è stato mandato a casa? Questo lo scopriremo durante la puntata, così anche il nome del secondo eliminato che come di consueto viene svelato non in studio, ma solo una volta rientrati in casetta. Di nuovo al ballottaggio il ballerino Christian che già nella prima puntata aveva rischiato di essere eliminato contro Gio Montana, questa volta sempre contro un altro cantante, ossia Crytical. Sempre secondo lo stesso profilo fan pare che il danzatore si sia salvato per la seconda volta, mandando a casa così il cantante.