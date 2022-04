Amici 2022 sesta puntata: anticipazioni [SPOILER]

Amici 2022 sesta puntata: quando?

La sesta puntata del serale di Amici 2022 andrà in onda su Canale 5 in differita sabato 23 aprile alle ore 21:40 con la conduzione di Maria De Filippi. Anche quest’anno le puntate sono registrate qualche giorno prima (nello specifico questa puntata è stata registrata nel pomeriggio di mercoledì 20 aprile), per cui le anticipazioni iniziano a fare il giro del web da subito grazie agli spoiler sui social network da parte del pubblico presente in studio. Vi ricordiamo che nel primo appuntamento abbiamo assistito all’uscita di scena della ballerina Alice ed il cantante Gio Montana, mentre nella seconda puntata sono usciti il cantante Calma e il ballerino Christian, nella terza i ballerini John Erick e Leonardo, mentre nella quarta la cantante Aisha e il rapper Crytical, infine nella quinta puntata c’è stata solo un’eliminazione, quella della balleria Carola. A chi sarà toccata questa volta? Scopriamolo insieme!

Amici 2022 sesta puntata: le squadre

Ecco come sono composte le squadre. Squadra Zerbi-Celentano:

LDA (cantante)

Luigi (cantante)

Calma (cantante)

Gio Montana (cantante)

Carola (ballerina)

Leonardo (ballerino)

Michele (ballerino)

Squadra Cuccarini-Todaro

Aisha (cantante)

Alex (cantante)

Sissi (cantante)

Christian (ballerino)

Nunzio (ballerino)

Serena (ballerina)

Squadra Pettinelli-Peparini

Albe (cantante)

Crytical (cantante)

Alice (ballerina)

Dario (ballerino)

John Eri (ballerino)

Anche in questa puntata non mancheranno di certo gli ospiti. Oltre alla giuria – composta come sempre da Stash, Emanuele Filiberto di Savoia e Stefano De Martino – troviamo lo stesso Stash in duplice veste, infatti ci saranno i The Kolors, la band che nel 2015 ha vinto la quattordicesima edizione del talent show. Oltre al gruppo ci sarà anche Nino Frassica.

Amici 2022 sesta puntata: spoiler

[ATTENZIONE SPOILER] Proseguendo la lettura verrete a conoscenza di alcuni dettagli importanti della sesta puntata di Amici di Maria De Filippi: secondo quanto fa sapere il profilo Twitter Amici News, anche in questo appuntamento c’è stato un solo eliminato. Della prima manche i protagonisti sono state le squadre di Cuccarini-Todaro e Zerbi-Celentano e hanno vinto i primi, facendo andare al ballottaggio Lda. La seconda gara ha visto sfidarsi sempre i CuccaTodo e gli Zerbi-Celentano, questa volta con la vittoria dei secondi e al ballottaggio è andato Nunzio. La terza sfida è stata tra Peparini-Pettinelli e Zerbi-Celentano, con il trionfo dei secondi e Dario è finito al ballottaggio finale con Lda e Nunzio. Il ballerino di Veronica Peparini però è stato subito salvato. Chi sarà uscito tra Lda e Nunzio? I due si sono esibiti rispettivamente in Il Cielo è sempre più Blu e in una coreografia sulle note di Bella Ciao: dalle indiscrezioni sembra sia dovuto tornare a casa Nunzio. Sarà davvero così?