Amici 2022 terza puntata: quando?

La terza puntata del serale di Amici 2022 andrà in onda su Canale 5 in differita sabato 2 aprile alle ore 21:40 con la conduzione di Maria De Filippi. Anche quest’anno le puntate vengono registrate in anticipo (generalmente il giovedì sera, mentre questa settimana la registrazione è stata effettuata mercoledì pomeriggio presso gli studi Elios di Roma), per questo motivo le anticipazioni cominciano a circolare già da qualche giorno prima in Rete. Vi ricordiamo che nel primo appuntamento abbiamo assistito all’uscita di scena di ben due ragazzi: la ballerina Alice ed il cantante Gio Montana, mentre nella seconda puntata sono usciti il cantante Calma e il ballerino Christian. A chi sarà toccata questa volta? Scopriamolo insieme!

Amici 2022 terza puntata: le squadre

Ecco come sono composte le squadre. Squadra Zerbi-Celentano:

LDA (cantante)

Luigi (cantante)

Calma (cantante)

Gio Montana (cantante)

Carola (ballerina)

Leonardo (ballerino)

Michele (ballerino)

Squadra Cuccarini-Todaro

Aisha (cantante)

Alex (cantante)

Sissi (cantante)

Christian (ballerino)

Nunzio (ballerino)

Serena (ballerina)

Squadra Pettinelli-Peparini

Albe (cantante)

Crytical (cantante)

Alice (ballerina)

Dario (ballerino)

John Eri (ballerino)

Cambio della guardia per quanto la giuria: confermati Emanuele Filiberto e Stefano De Martino, tuttavia Stash dei The Kolors ha dovuto rinunciare questa settimana, visto che è risultato positivo al Covid e quindi si trova in quarantena a casa senza la possibilità di uscire. Al suo posto due personaggi d’eccezione, già molto cari a Queen Mary: stiamo parlandi di Sabrina Ferilli e di Giovannino di Tu Si Que Vales.

Amici 2022 terza puntata: spoiler

[ATTENZIONE SPOILER] Continuando la lettura verrete a conoscenza di alcuni dettagli importanti della terza puntata di Amici di Maria De Filippi: secondo quanto fa sapere il profilo Twitter Amici News, la prima sfida è stata vinta dal team Todaro – Cuccarini contro Peparini – Pettinelli. A rischio eliminazione è finitod i nuovo Crytical (che la scorsa settimana ha rischiato l’eliminazione al ballottaggio con Christian) insieme ad Albe e John Erik. Eliminato definitivamente il ballerino John Erik. Nella seconda sfida i Cucca – Todo hanno scelto la squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. A rischio eliminazione è andato Nunzio. L’ultima manche è stata ancora tra la squadra Todaro – Cuccarini contro Celentano – Zerbi. Ha trionfato il team Cuccarini Todaro. Nominati LDA, Leonardo e Luigi. A rischio eliminazione è finito Leonardo. Al ballottaggio finale sono arrivati Leonardo e Nunzio, tuttavia l’eliminato verrà svelato durante la diretta di sabato sera, visto che l’annuncio viene fatto sempre in casetta.