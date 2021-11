Black Friday 2021: i buoni e sconti Apple

Il Black Friday di Apple è uno dei più attesi in assoluto, soprattuto da chi spera di acquistare le nuove novità in casa ovvero gli iPhone 13 e 13 Pro a un prezzo speciale. La buona notizia che vogliamo darvi è che finalmente le offerte su iPhone, MacBook, Apple Watch e altri prodotti Apple sono già iniziate: non c’è più bisogno di aspettare per poter acquistare un nuovo device Apple a prezzo ribassato. Ecco cosa ci aspetta dal Black Friday 2021 di Apple e quali promozioni sono già iniziate.

Black Friday 2021 Apple: offerte e carte regalo

Le offerte ufficiali Black Friday di Apple sono iniziate oggi, venerdì 26 novembre, e dureranno fino alle 24.00 di lunedì 29 novembre ovvero il Cyber Monday. Se si acquista un prodotto in promozione si avrà una carta regalo Apple Store, a seconda dell’importo speso, sarà possibile ricevere carte regalo diverse che vanno da un valore minimo di 50 euro a 200 euro. Ecco la lista dei prodotti con la relativa carta regalo associata:

iPhone 12,iPhone 12 mini, iPhone SE , carta regalo da 50 Euro;

, carta regalo da 50 Euro; Apple Watch SE e Apple Watch Series 3 , carta regalo da € 50;

, carta regalo da AirPods Pro e AirPods Max carta regalo che vale fino a 75 Euro;

carta regalo che vale fino a 75 Euro; Prodotti Beats vari , carta regalo che vale fino a 50 Euro;

, carta regalo che vale fino a 50 Euro; iPad Pro 11″ e iPad Pro 12,9 “,carta regalo Apple Store da € 100;

“,carta regalo Apple Store da MacBook Air, MacBook Pro 13″, Mac mini e iMac 22 “,carta regalo Apple Store da € 100 se acquisti un portatile Mac o un Mac mini idoneo. E una da € 200 con iMac da 27″;

“,carta regalo Apple Store da se acquisti un portatile Mac o un Mac mini idoneo. E una da con iMac da 27″; Apple TV 4K e Apple TV H , carta regalo Apple Store da € 50;

, carta regalo Apple Store da Apple Pencil (2ª generazione), Smart Keyboard Folio, alimentatore duo MagSafe, AirTag in confezione da 4 e Magic Keyboard, carta regalo Apple Store che vale fino a € 50.

Black Friday 2021 Apple: da MediaWorld e Unieuro

MediaWorld e Unieuro per il Black Friday propongono sconti anche su molti prodotti Apple. Ecco cosa si può trovare a prezzo più basso:

iPhone 12 mini 64 GB a 649 euro invece di 719 euro;

64 GB a 649 euro invece di 719 euro; Apple Watch Series 3 GPS 42mm 199,99 euro anziché 259 euro;

GPS 42mm 199,99 euro anziché 259 euro; MacBook Air 13’’ 512 GB del 2020 a 1.229 euro invece di 1.429 euro;

512 GB del 2020 a 1.229 euro invece di 1.429 euro; Magic Mouse a 61,70 euro invece di 85;

a 61,70 euro invece di 85; Magic Mouse 2 a 99 euro invece di 109 euro;

a 99 euro invece di 109 euro; AirPods modello 2019 a 99 euro invece di 149 euro;

modello 2019 a 99 euro invece di 149 euro; Apple Pencil a 79 euro invece di 99 euro;

a 79 euro invece di 99 euro; Apple Pencil 2 a 109 euro invece di 135 euro;

a 109 euro invece di 135 euro; iPhone 12 Pro 128 GB scontato a 949 euro;

128 GB scontato a 949 euro; iPhone Pro Max a 1.059 euro nel modello da 128 GB;

a 1.059 euro nel modello da 128 GB; gli AirPods Max si trovano a 479 euro invece di 679 euro;

si trovano a 479 euro invece di 679 euro; gli AirPods Pro a 209 euro, con uno sconto di 70 euro sul prezzo di listino;

a 209 euro, con uno sconto di 70 euro sul prezzo di listino; la Magic Keyboard si trova a 329 euro;

si trova a 329 euro; Smart Keyboard Folio per iPad Pro e iPad Air a 185 euro.

