Appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati di fumetto: da venerdì 12 a domenica 14 maggio, infatti, a Roma presso il Mattatoio di Testaccio si terrà la IX Edizione di ARF! il Festival del Fumetto.

La manifestazione rappresenta un’importante occasione di incontro per tutti gli appassionati di fumetti, dai lettori ai disegnatori, dagli scrittori ai coloristi. L’evento propone una vasta gamma di attività, tra cui mostre, incontri con i grandi del settore, laboratori creativi, esibizioni musicali e cinematografiche, e tanto altro ancora.

Tra gli appuntamenti imperdibili del Festival, spiccano:

l’ ARFist Alley, dove gli appassionati potranno incontrare decine di stelle del fumetto internazionale come Pepe Larraz, Otto Schmidt, il Collettivo Moleste, Werther Dell’Edera e Rita Petruccioli, solo per citarne alcune;

la Job ARF! , luogo d'incontro tra case editrici e aspiranti professionisti;

l' ARF! Kids , un'area dedicata ai laboratori creativi per i più piccoli, guidati dai migliori talenti dell'editoria per l'infanzia del panorama italiano;

la Self ARF! , un'area interamente dedicata all'editoria indipendente.

il BOOKSHOW®, grande novità di questa edizione: uno spazio espositivo di oltre 500mq in collaborazione con la libreria Giufà, dove sarà possibile trovare una nutrita rappresentanza delle maggiori case editrici di fumetto con le loro ultime novità e gli autori disponibili per sketch e dediche.

Inoltre, ci saranno 11 mostre allestite in differenti spazi, di cui tre con inaugurazioni anticipate e a ingresso gratuito. Tra le mostre più attese, spiccano quella dedicata a Sergio Toppi, Geografie dell’Avventura, realizzata in collaborazione con il Municipio IX, e quella dedicata a VALO, la vincitrice del Premio Bartoli 2022, riconoscimento che ogni anno ARF! Festival assegna alla “Miglior promessa del fumetto italiano”.

Il programma prevede anche la Sala Talk, dove ci saranno incontri-evento con i grandi del fumetto internazionale, editori, autori e autrici indipendenti e personalità dal mondo del cinema e della musica come Lillo, Zerocalcare, Caparezza, Fiore Manni, Ivan Silvestrini, Raiz e il cast di Mare Fuori, Luana Belsito, Pera Toons, Gicaciao (Sio, Giacomo Bevilacqua, Dado e Fraffrog), Will McPhail, Zuzu, Gipi, Kalina Muhova e molti altri ancora.

Ma non solo incontri, perché ci saranno anche le Masterclass, vere e proprie classi “a numero chiuso” per tutti coloro che vogliono approfondire le conoscenze su colore, disegno e scrittura con le star del fumetto italiano e internazionale come Nicoletta Baldari (autrice del manifesto di ARF! 9), Fiore Manni & Michele Monteleone e le Lectio Magistralis tenute da tre Master del fumetto d’autore: Igort, Lorenzo Mattotti e Francesca Ghermandi.

Tra gli eventi da non perdere della IX edizione sicuramente la mostra Lillo & Friends dedicata a Lillo, al secolo Pasquale Petrolo, ospite speciale di questa edizione, dove il celebre attore è protagonista con tutti i suoi personaggi, nati dalla sua matita e da quelle di colleghi fumettisti come Greg, Michelangelo La Neve, Franco Saudelli, Gabriele Dell’Otto, Luca Usai, Lorenzo La Neve e Giancarlo Caracuzzo.

Per tutti coloro che fossero interessati a visitare il Festival, ricordiamo che ARF si svolgerà nei giorni 12/13/14 maggio 2023 a Roma presso gli spazi del Mattatoio di Testaccio (Piazza Orazio Giustiniani ) con orario 10-20. I biglietti sono acquistabili online sul sito dell’evento al costo di 12 euro per il giornaliero e 22 euro per l’abbonamento alle tre giornate.