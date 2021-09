X Factor 2021: le novità

Torna X Factor 2021 che prenderà il via su Sky Uno giovedì 16 settembre, in simulcast anche in chiaro su TV8 (oltre che per tutti gli abbonati a NOW). Ludovico Tersigni sarà il nuovo conduttore al posto di Alessandro Cattelan, mentre la giuria è totalmente confermata, composta da Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli, Mika. Sarà però la prima stagione in assoluto a dire addio alla divisione in categorie: i quattro giudici saranno i mentori di team composti da solisti e band, attraverso una modalità di assegnazione e scelta dei 12 cantanti e band incentrata solo sulla proposta musicale e sulla progettualità artistica. “Dare etichette alla musica non ha senso”, dichiara proprio lo stesso Tersigni all’inizio della prima puntata. Ma cosa dobbiamo aspettarci da questo esordio?

X Factor 2021: come funziona

Le selezioni saranno divise nelle tre classiche fasi: le prime tre puntate di Audizioni; due serate dedicate ai Bootcamp e il tanto atteso momento delle sedie; e l’ultimo appuntamento con gli Home Visit, l’ultima possibilità per poter entrare nel gruppo di 12 ragazzi protagonisti dei Live Show, le puntate in diretta del talent show che per questa edizione verranno ospitate presso il Teatro Repower, ad Assago (Milano).

X Factor 2021: anticipazioni Audizioni

A rompere il ghiaccio al debutto c’è Raffaella da Cosenza, 16 anni, a prima vista “una ragazzina con la chitarra che ci addormenterà”, come detto dal frontman degli Afterhours. Quattro conferme per lei, ma anche per la band Why, The Moon, da Caserta: “Non è un hobby, non è una passione momentanea, è quello che sentiamo”. Segnaliamo Karma da Venosa (Basilicata) e Fettuccine. “Ringrazio Freemantle e Sky per questa possibilità così importante. Mi sono sentito parte di un grande team di lavoro. Devo raccogliere un’energia e trasmetterla ad un pubblico anche più grande di quello che avevo pensato”, ha detto il nuovo presentatore in conferenza stampa.