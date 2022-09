Audizioni X Factor 2022: le anticipazioni

X Factor 2022: le novità

Torna X Factor 2022 che prenderà il via su Sky Uno giovedì 15 settembre, in streaming su NOW. Francesca Michielin sarà la nuova conduttore al posto di Ludovico Tersigni ed anche la giuria è totalmente rivoluzionata, composta da Fedez, Ambra Angiolini, Rkomi e Dargen D’Amico. Sarà la seconda stagione senza la divisione in categorie: i quattro giudici saranno i mentori di gruppi composti da solisti e band, attraverso una modalità di assegnazione e scelta dei 12 cantanti e band incentrata solo sulla proposta musicale e sulla progettualità artistica. Ma cosa dobbiamo aspettarci?

X Factor 2022: come funziona

Le selezioni saranno così suddivise: le Audition (15, 22 e 29 settembre) che sono state già registrate e in cui verranno selezionati gli artisti con almeno tre sì che accederanno ai Bootcamp. Prima però la direzione musicale assegnerà a ogni giudice un roster di 12 ragazzi che terrà conto sia dei partecipanti solisti, sia dei gruppi, senza nessuna limitazione data dal sesso o dall’età. A questo punto i Bootcamp andranno in scena (6 e 13 ottobre) con il classico meccanismo degli switch sulle sei sedie. Successivamente i quattro team affronteranno una nuova fase di selezione, Last Call (20 ottobre), in cui sul palco torneranno le sei sedie e i quattro al tavolo. Solo 12 ragazzi in tutto arriveranno alla fase finale dei Live (dal 27 ottobre), in cui si daranno battaglia settimana dopo settimana per arrivare al gran finale di dicembre.

X Factor 2022: anticipazioni Audizioni

“Si tratta di una emozione fortissima, mi sembra di rivivere quello che ho vissuto a suo tempo. Sono passati 10 anni, ma il palco di X Factor ti fa venire sempre i brividi. Mi riconoscono nei ragazzi e nei ragazzi che salgono sul palco. Io devo essere super partes, ma faccio molta fatica perché mi emoziono molto e a volte dissento da quello che dicono i giudici anche se sono quattro fighi“, ha dichiarato la neo conduttrice Francesca Michielin. Non ci sono molte anticipazioni in merito alle Audizioni, tuttavia sicuramente ne vedremo delle belle con i nuovi giudici, in cui spiccherà sicuramente un Dargen D’Amico molto tagliente. Ricordiamo che le Audizioni andranno in scena per tre puntate: 15, 22 e 29 settembre. Dopo la messa in onda su Sky, ci sarà una replica in chiaro il mercoledì successivo su Tv8.