Audizioni X Factor 2022: riassunto della prima puntata

Audizioni X Factor 2022: i numeri della prima puntata

Giovedì 15 settembre 2022 è andata in onda la prima puntata della nuova edizione di X Factor. Abbiamo assistito così ai primi provini e si tratta solo della prima di tre puntate di Audizioni che andranno in scena anche il 22 ed il 29 settembre. Il debutto del talent show targato Sky ha totalizzato 790mila spettatori medi con una share del 3,9 per cento (+5 per cento rispetto alla prima puntata dello scorso anno). Sui social network, grazie alle 296mila interazioni totali in rilevazione linear, la trasmissione grazie all’hashtag #XF2022 è quella più commentata dell’intera giornata televisiva; in rilevazione continuativa, invece, con 329mila interazioni il programma si posiziona come primo contenuto della giornata.

Audizioni X Factor 2022: i cantanti della prima puntata

Esordio per Francesca Michielin al timone al posto di Ludovico Tersigni: debutto anche per Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi, mentre Fedez è stato un gradito ritorno. Ma chi abbiamo visto sul palco dell’Allianz Cloud di Milano? Si sono accaparrati un posto ai Bootcamp i seguenti artisti (rispettivamente in ordine di apparizione):

le Tigri da soggiorno, 4 ragazzi romani che hanno rivisitato “Prima di andare via” di Neffa,

la 22enne Prim di Scandiano (Reggio Emilia) che ha cantato “Youth” dei Daughter,

il 17enne di Gela Holy Francisco con il suo inedito dal ritornello indimenticabile “Martina”,

la 21enne bolognese di origini marocchine Manel con “New Body” di Kanye West nonostante le incertezze di Fedez,

Linda Riverditi sulle note di “Coraline” dei Måneskin che ha emozionato davvero tutti,

Omini – 3 giovanissimi torinesi di 18, 19 e 19 anni figli d’arte – con “Tick, Tick… Boom!” dei The Hives,

Santi Francesi col proprio inedito “Non è così male”,

Matteo Siffredi, 20enne della provincia di Savona da poco a Milano, con “L’appuntamento”, classicone di Ornella Vanoni.

Audizioni X Factor 2022: cosa succederà nelle prossime puntate

Dopo le Audizioni ci saranno i Bootcamp (6 e 13 ottobre) con il classico meccanismo degli switch sulle sei sedie. Dopodiché i quattro team affronteranno una nuova fase di selezione, Last Call (20 ottobre), in cui sul palco torneranno le sei sedie e i quattro al tavolo. Solo 12 ragazzi in tutto arriveranno alla fase finale dei Live (dal 27 ottobre), in cui si daranno battaglia settimana dopo settimana per arrivare alla finalissima di dicembre.

PH. Virginia Bettoja (da ufficio stampa X Factor)