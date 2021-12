Auguri di buon anno: frasi formali aziendali e per colleghi

Oltre che a parenti ed amici, gli auguri di buon anno vanno fatti anche a capi e colleghi di lavoro. In questo caso, trovare i giusti auguri di Capodanno formali può essere difficoltoso. Ma non impossibile, specie potendo contare su quelli che abbiamo raccolto sotto e che possono essere di ispirazione per gli indecisi. Se stai cercando ispirazione per cosa dire esattamente a colleghi e datori di lavoro, ecco alcuni esempi di auguri di buon anno professionali e formali che puoi utilizzare su messaggi, email e biglietti di Capodanno 2022.

Auguri di Capodanno per i colleghi

Ti auguro un anno meraviglioso pieno di enorme felicità e gioia sconfinata. Sei il miglior collega che abbia mai avuto. Buon anno!

Mio caro collega, ti auguro un felice anno nuovo. Nel nuovo anno ti auguro buona salute, buona fortuna, felicità e successo.

Buon anno a te! Ti auguro che il tuo duro lavoro e la tua dedizione ripaghino bene!

Non puntare mai a meno perché puoi ottenere il meglio. Che tu possa lavorare sodo per raggiungere gli obiettivi e rendere il nuovo anno una pietra miliare nella tua carriera. Ti auguro un felice anno nuovo!

Vorrei che quest’anno ti concedesse tutto ciò che desideri e ti porti successo da ogni direzione. Buon anno a te e famiglia.

Spero che il tuo duro lavoro venga ripagato e che tu raggiunga tutti i tuoi obiettivi nel prossimo anno! Ti mando i miei auguri di buon anno.

Che il prossimo anno ti benedica con la promozione che meriti! Buon anno 2022!

Buon anno 2022! Possa quest’anno essere il più prospero pieno di successo, divertimento e risate.

Possa tutto il tuo duro lavoro ripagare e ricevere tutte le ricompense più dolci che meriti nella vita. Ti auguro un prospero anno nuovo!

Non puntare mai a meno perché puoi ottenere il meglio. Che tu possa lavorare sodo per raggiungere gli obiettivi e rendere il nuovo anno una pietra miliare nella tua carriera. Ti auguro un felice anno nuovo!

Buon anno ai migliori colleghi di lavoro del mondo! Possa il nuovo anno essere pieno di successo e felicità!

Buon anno al mio fantastico collega! Hai lavorato duramente tutto l’anno senza sosta! Desiderando che il prossimo anno sia davvero favoloso per te!

Auguri di buon anno aziendali

Nonostante gli alti e bassi, speriamo che il 2021 sia stato un anno di successi per te. Grazie per aver dedicato del tempo a collaborare con noi, ti siamo molto grati. Auguriamo un felice e buon 2022 per te e i tuoi!

Con il 2021 che volge al termine, volevo raggiungere e inviare i miei migliori auguri a te e ai tuoi. Spero che il 2022 porti successo e fortuna in qualsiasi impresa che tu possa perseguire. È stato un piacere lavorare con te quest’anno.

Ti auguro un prospero 2022! Apprezzo il tempo che hai dedicato a lavorare con me!

Mentre un altro anno volge al termine, volevo prendermi un momento per augurarti tutto il meglio nel 2022!

È ora di stappare lo champagne, indossare i nostri cappelli da festa (o pantaloni del pigiama) e celebrare tutto ciò che abbiamo realizzato nell’ultimo anno.

Hai fatto scorta di auguri? Bene, adesso non ti resta che augurare un buon 2022 a chi, ogni giorno, passa con te le tue giornate lavorative.

Leggi anche: