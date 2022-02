Auguri per San Valentino: cosa inviare su WhatsApp

Auguri per San Valentino: idee originali

San Valentino è la festa degli innamorati, perciò chi è fidanzato o sposato dovrebbe preoccuparsi di fare una bella sorpresa alla propria dolce metà. Non solo. Spesso basta anche un semplice gesto come una poesia o un messaggio romantico, meglio se allegato anche da immagini belle da inviare magari su WhatsApp. Non siete ispirati? Allora ci pensiamo noi a darvi qualche consiglio su come fare una bella figura con messaggi e foto.

Auguri per San Valentino: frasi da inviare

Ecco qui qualche frase ad effetto da usare per fare gli auguri di San Valentino su WhatsApp:

Come le stelle brillano nel cielo ed invadono il mio pensiero, mi accorgo di una cometa che illumina il mio cammino e accende il mio cuore: sei tu amore

Il bacio si posa sulla fronte di una giovane ragazza, sulla guancia di una mamma, sulla mano di una giovane donna, sul viso di un neonato, sulle labbra di un’amante

Il mio amore ha due vite per amarti. Per questo t’amo quando non t’amo e per questo t’amo quando t’amo

Tre fiammiferi accesi uno per uno nella notte Il primo per vederti tutto il viso Il secondo per vederti gli occhi L’ultimo per vedere la tua bocca E tutto il buio per ricordarmi queste cose mentre ti stringo fra le braccia

Amare non significa trovare la perfezione, ma perdonare terribili difetti

Senza dimenticare una bella poesia, come Ho sceso, dandoti il braccio… di Eugenio Montale:

Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale

E ora che non ci sei è il vuoto ad ogni gradino.

Anche così è stato breve il nostro lungo viaggio.

Il mio dura tuttora, né più mi occorrono

Le coincidenze, le prenotazioni,

le trappole, gli scorni di chi crede

che la realtà sia quella che si vede. Ho sceso milioni di scale dandoti il braccio

Non già perché con quattr’occhi forse si vede di più.

Con te le ho scese perché sapevo che di noi due

Le sole vere pupille, sebbene tanto offuscate,

erano le tue.

Auguri per San Valentino: immagini da inviare

Non possono mancare nemmeno delle belle immagini da inviare su WhatsApp, come queste: