Barbie movie, in arrivo il film: cosa sapere

Barbie è la bambola più amata da tutti i bambini e per tutti voi abbiamo una notizia spaziale: è in arrivo il film. La Warner Bros ha finalmente trovato un accordo con la casa che produce le barbie, la Mattel. Nessuno aveva mai progettato un film realistico sulla storia di Barbie, infatti, sono stati sempre e solo prodotti tantissimi cartoni e diversi giochi su apple store e android. Non si sa ancora molto sul film ma si ipotizza possa essere un film di genere comico, d’avventura e drammatico e di fantascienza. Il regista o meglio la regista è Greta Gerwig.

Barbie movie, in arrivo il film: trama e attori

Nonostante la possibile data di uscita sia ancora lontana, ci sono già le prime indiscrezioni per quanto riguarda la trama che tratterà il film. Barbie è una bambola che vive nel regno di Barbieland. Un giorno, Barbie viene espulsa dal regno in cui vive in quanto non è abbastanza perfetta e all’altezza di vivere lì. Si ritroverà quindi catapultata nel mondo reale e dovrà fare i conti con tutte le problematiche che si creeranno. Sarà presente anche la figura di Ken che sarà probabilmente interpretato da “Ryan Gosling”, attore di uno dei film più amati al mondo “Le pagine della nostra vita” e Barbie sarà interpretata dalla bellissima e famosissima “Margot Robbie”.

Barbie movie, in arrivo il film: quando uscirà

Non state più nella pelle? Non vedete l’ora di vedere questo film? Anche noi siamo in fermento. Il film uscirà prima negli Stati Uniti, in quanto è il paese di produzione, e verrà poi distribuito in Italia da Warner Bros. Il film, secondo alcune indiscrezioni, dovrebbe uscire l’anno prossimo, ovvero nel 2022. Non è ancora del tutto chiaro se nel 2022 sarà già disponibile in Italia o solamente in America. Non ci resta quindi che aspettare nuove notizie riguardanti il primo film sulla storia della bambola più famosa nel mondo. Nel frattempo possiamo andare a rivedere tutti i cartoni di Barbie per arrivare poi preparati al debutto ufficiale del film.