Battiti Live 2021: scaletta terza puntata

Battiti Live 2021: anticipazioni

È tornato Battiti Live, l’evento musicale estivo organizzato dall’emittente radiofonica pugliese Radio Norba, che nel corso del mese di luglio riscalderà il pubblico del piccolo schermo. La terza puntata è andata in onda martedì 29 giugno su Telenorba, Radionorba Tv, Radionorba, in prima serata su Italia 1 lunedì giovedì 29 luglio, oltre che successivamente su Mediaset Extra e, on demand, su Mediaset Play. Quest’anno il palco avrà un’unica scenografia, lo splendido Castello Aragone di Otranto ma ci saranno anche altre location pugliesi: Taranto, Bari, Foggia, Lecce, Brindisi, Polignano a Mare, Gallipoli, Vieste, Barletta, Grottaglie, Santa Maria di Leuca, Martina Franca, Giovinazzo, Fasano e Gravina in Puglia. Ma chi troviamo in questo terzo appuntamento?

Battiti Live 2021: cantanti terza puntata

Ecco il cast completo della seconda puntata di Battiti Live 2021 (la scaletta ufficiale non è stata svelata):

Purple Disco Machine

Giusy Ferreri

Bob Sinclar

Michele Bravi

Fred De Palma

Sottotono

Noemi

Carl Brave

Ana Mena

Rocco Hunt

Clementino

Nina Zilli

Ariete

Sophie And The Giants

Takagi & Ketra

Mr. Rain

Gaia

Lil Jolie

Il Tre

J-One

Alvaro Soler

Aiello

Arisa

Mahmood

Ermal Meta

Emma

I biglietti sono finiti subito: “Grazie a tutti per la partecipazione! I biglietti sono andati esauriti in poco più di un’ora. Ricordiamo a chi non è riuscito a ottenerli, che potrà seguire tutte le 5 serate in diretta radio, TV, social e sul web. A presto.. nel cuore della musica”.

Battiti Live 2020: dichiarazioni

“È un cast spettacolare – ha detto il presidente di Radio Norba Marco Montrone – Il nostro show ha raggiunto da tempo uno standard qualitativo internazionale, ma quest’anno siamo riusciti persino a migliorarlo. Sono davvero orgoglioso di annunciare un cast artistico di questo livello, è il nostro modo per festeggiare, con tutti gli italiani, i 45 anni di Radio Norba con l’auspicio che stavolta sia per davvero un anno di rinascita per tutti, in cui si possa tornare in sicurezza a fare musica e spettacoli dal vivo di ogni genere. Insieme a questo cast stellare Radio Norba ed Italia 1 restituiranno a tutti gli italiani dalla bellissima Puglia momenti di allegria e spensieratezza, per riassaporare il gusto dell’estate, di questa nuova estate che tutti meritiamo di vivere con più fiducia per il futuro”.

L’hashtag #battitilive2021 è stato al primo posto in tendenza su Twitter per tutta la prima serata dell’evento, seguito da quello di #Radionorba posizionato come ottavo, due posizioni che hanno dominato la classifica nazionale.