Battiti Live 2022: scaletta ultima puntata

Battiti Live 2022: anticipazioni

Torna per l’ultimo appuntamento di questa estate Battiti Live, l’evento musicale estivo organizzato dall’emittente radiofonica pugliese Radio Norba. La quinta ed ultima puntata già trasmessa su Telenorba, Radionorba Tv, Radionorba andrà in onda in prima serata su Italia 1 martedì 2 agosto, oltre che successivamente su Mediaset Extra e, on demand, su Mediaset Play. Quinta ed ultima tappa di questa ventesima edizione quella da Trani. Presenti anche tre Main Stage connessi con altre 10 città (Vieste, Manfredonia, Lucera, Cisternino, Manduria, Ceglie Messapica, Massafra, Conversano, Francavilla Fontana, Otranto) per #RoadToBattiti. Ma chi troviamo in questo quinto ed ultimo appuntamento?

Battiti Live 2022: cantanti ultima puntata

Ecco il cast completo della quinta ed ultima puntata di Battiti Live 2022: LDA, Tancredi, Deddy, Luigi Strangis, Boomdabash, Annalisa, Elodie, Achille Lauro, Loredana Bertè, Franco 126, Gabry Ponte, Aka7even, Ana Mena, Rocco Hunt, Elettra Lamborghini, Francesco Renga, Le Vibrazioni, Noemi, Donatella Rettore, Darin, Emis Killa, Dolcenera, Berna, M¥SS KETA.Protagonisti delle performance on the road saranno, invece, Fedez, Mara Sattei e Tanani, da Otranto e Matteo Romano da Lucera. La scaletta ufficiale dell’evento non è stata svelata.

Battiti Live 2022: dichiarazioni

Ricordiamo che la quarta e penultima puntata ha totalizzato 6.232.000 spettatori, con una media, per minuto, di 1.295.000. Un dato incredibile, considerando anche il 15,56 per cento di share attiva sul target 15-64 e addirittura del 20,43 per cento sui giovani tra i 15 e 34 anni. “Penso sicuramente di più a quanto potrò avere: sono convinta fortemente che l’unica cosa che non ti fa realizzare i tuoi sogni è proprio la paura di perderli. Io non ho paura perché so che in ogni caso, anche se in un determinato contesto non dovessi performare al 100%, tutto fa parte di un percorso di maturazione. Se ci credi e se ci metti tutto il cuore e tutta la passione che hai, non puoi non raggiungere grandi risultati“, ha dichiarato Maria Sole Pollio in una intervista esclusiva a TvBlog. A lei sempre il compito di raccogliere le impressioni del pubblico sotto il palco. Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci a condurre sul palco e non mancano le polemiche nei confronti della showgirl, visto che nella diretta su Radionorba ci sono state alcune gaffe – come quella di Alvaro Soler trasformatosi in Alvaro Soleil – che sono state nascoste o doppiate per la messa in onda sulle reti Mediaset.

