Biglietti Festa del Cinema di Roma 2022: come fare

La diciassettesima edizione della Festa del Cinema di Roma si svolgerà – come sempre – presso l’Auditorium Parco della Musica e in luoghi limitrofi dal 13 al 23 ottobre 2021. La manifestazione organizzata dalla Fondazione Cinema per Roma è aperta al pubblico, non a caso tutti gli appassionati possono comprare i biglietti per assistere alle proiezioni in anteprima, spesso anche alla presenza dello stesso cast del film o della serie tv. Scopriamo insieme tutti i dettagli sugli accessi a disposizione quest’anno!

Biglietti Festa del Cinema di Roma 2022: costi

L’acquisto dei biglietti è possibile online sul sito BOXOL, esattamente come lo scorso anno. Saranno applicate riduzioni in collaborazione con gli enti e le associazioni convenzionate con la Fondazione Cinema per Roma. C’è comunque modo di acquistare i ticket presso la biglietteria centrale dell’Auditorium Parco della Musica (Viale Pietro de Coubertin n°30) dalle ore 11 alle ore 23. Nonostante non ci siano regole anti-Covid, l’ingresso alla manifestazione è contingentato, perciò il consiglio è di acquistare i biglietti sul sito, onde evitare lunghe file all’Auditorium.

I biglietti per le proiezioni a pagamento in programma al Museo Maxxi, al Cinema Giulio Cesare, all’Auditorium Conciliazione e a Spazio Scena sempre attraverso BOXOL o presso la biglietteria dell’Auditorium Parco della Musica e non nelle singole biglietterie degli spazi sopra indicati. Gli altri spazi in cui sarà possibile assistere alle proiezioni sono i seguenti:

Teatro Palladium,

Cinema Nuovo Sacher,

Cinema Adriano,

Cinema Andromeda,

Multisala Lux,

Cinema Mignon,

Multisala Cineland,

Multisala The Space Parco dei Medici,

Nuovo Cinema Aquila,

Cinema Odeon,

Cinema Tibur,

Sturdast,

Uci Porta di Roma.

Biglietti Festa del Cinema di Roma 2022: riduzioni

Ecco l’elenco degli enti e delle associazioni convenzionate con la Fondazione Cinema per Roma per acquistare i biglietti a prezzo ridotto: