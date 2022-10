Bootcamp X Factor 2022: i numeri della quarta puntata

Giovedì 6 ottobre 2022 è andata in onda la quarta puntata della nuova edizione di X Factor. Abbiamo assistito così alle prime sfide delle 6 sedie quest’anno per i Bootcamp. Questo appuntamento ha totalizzato 602mila spettatori medi con una share del 2,4%. Ancora in calo rispetto alla terza puntata di Audizioni. Sono però 2.051.000 gli spettatori medi che nei sette giorni, su Sky e TV8, hanno visto la puntata precedente. Sui social, invece, grazie alle 135mila interazioni complessive in rilevazione linear e 145mila interazioni totali in rilevazione same day, l’hashtag ufficiale #XF2022 è arrivato, nei Trending Topic di Twitter, in testa alla classifica.

Bootcamp X Factor 2022: i cantanti della quarta puntata

Nel backstage sempre Francesca Michielin, mentre al tavolo dei giudici Ambra Angiolini, Fedez, Dargen D’Amico e Rkomi. In questo appuntamento abbiamo assistito ai primi verdetti e le decisioni di Rkomi e Fedez, che hanno selezionato i rispettivi sei concorrenti con cui andranno alla puntata delle Last Call, l’ultima chiamata prima dei Live Show. Nel team di Rkomi troviamo:

Delì Lin , 18enne proveniente da Preganziol (Treviso) di origini cinesi

, 18enne proveniente da Preganziol (Treviso) di origini cinesi Manel , 21enne bolognese di origini marocchine

, 21enne bolognese di origini marocchine la band The violet end che ha portato un loro inedito

end che ha portato un loro inedito Jacopo Rossetto (in arte Iako ), 26enne nato a Vicenza e ora a Milano

), 26enne nato a Vicenza e ora a Milano il duo milanese Santi Francesi

Giorgia Turcato (Didì)

Nel team di Fedez troviamo invece:

Filippo Ricchiardi, in arte Fil Ricchiardi , 21enne nato a Torino e ora ad Halifax, in Canada

, 21enne nato a Torino e ora ad Halifax, in Canada Marco Zanini , ventenne milanese

, ventenne milanese Wiem , ventenne di Desenzano del Garda di origine marocchine

, ventenne di Desenzano del Garda di origine marocchine Gaia Eleonora Cipollaro, in arte Dadà

Linda Riverditi

gli Omini, band formata dai 3 ragazzi torinesi di 18, 19 e 19 anni

Audizioni X Factor 2022: cosa succederà nelle prossime puntate

Dopo la prima puntata di Bootcamp ce ne sarà una seconda il 13 ottobre, con il classico meccanismo degli switch sulle sei sedie. A questo punto i quattro gruppi di lavoro affronteranno una nuova fase di selezione, Last Call (20 ottobre), in cui sul palco rivedremo le sei sedie e i quattro giudici al tavolo. Solo 12 ragazzi in tutto arriveranno alla fase finale dei Live (dal 27 ottobre), in cui si daranno battaglia per arrivare alla finalissima di dicembre.

PH. Virginia Bettoja (da ufficio stampa X Factor)