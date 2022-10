Bootcamp X Factor 2022: i numeri della quinta puntata

Giovedì 13 ottobre 2022 è andata in onda la quinta puntata della nuova edizione di X Factor. Abbiamo assistito così alla seconda ed ultima parte delle sfide delle 6 sedie quest’anno per i Bootcamp. Questo appuntamento ha totalizzato 512 mila spettatori medi con una share del 2,2%. Ancora in calo rispetto alla prima puntata dei Bootcamp. Sono però e 1 milione 900 mila spettatori medi nei sette giorni per la puntata precedente su Sky e TV8. Anche questo dato è fortemente in calo. Nonostante gli ascolti non sembrano premiare il talent show, cerchiamo di scoprire insieme cosa sta accadendo!

Bootcamp X Factor 2022: i cantanti della quinta puntata

Nel backstage sempre Francesca Michielin, mentre al tavolo dei giudici Ambra Angiolini, Fedez, Dargen D’Amico e Rkomi. In questo appuntamento abbiamo assistito ai primi verdetti e le decisioni di Ambra Angiolini e Dargen D’Amico , che hanno selezionato i rispettivi sei concorrenti con cui andranno alla puntata delle Last Call, l’ultima chiamata prima dei Live Show. Nel team di Ambra Angiolini troviamo:

Cecilia Quaranta (Talea), musicista 23enne di Jesi (Ancona)

Matteo Siffredi, 20 anni da Villanova D’Albenga, Savona, e ora a Milano

i Nervi, quattro ragazzi tra i 26 e i 29 anni di Firenze

Francesca Rigoni (Inverno), social media manager di 26 anni di Arzignano

i Tropea, quattro musicisti, ragazzi tra i 26 e i 32 anni, di Milano

Lucrezia Maria Fioritti, 26enne bolognese trasferitasi a Milano

Nel team di Dargen D’Amico troviamo invece:

Irene Pignatti

Martina Baldaccini (Marla), 27enne artista di strada originaria di Carbonia, in Sardegna, e ora a Roma

Beatrice Maria Visconti (in arte Beatrice Quinta), 23enne palermitana da pochi anni trasferitasi a Milano

il 25enne romano Matteo Orsi

l’insegnante di canto Cinzia Zaccaroni, 34enne di Crevalcore (Bologna)

i Disco Club Paradiso, quattro ragazzi tra i 20 e i 22 anni di Bologna

Bootcamp X Factor 2022: cosa succederà nelle prossime puntate

Dopo la seconda ed ultima puntata di Bootcamp i quattro team di lavoro affronteranno una nuova fase di selezione, Last Call (20 ottobre), in cui sul palco rivedremo le sei sedie e i quattro giudici al tavolo. Solo 12 ragazzi in tutto arriveranno alla fase finale dei Live (dal 27 ottobre), in cui si daranno battaglia per arrivare alla finalissima di dicembre.

Leggi anche:

PH. Virginia Bettoja (da ufficio stampa X Factor)