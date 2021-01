Brigata Bianca di Samuel: uscita, tracklist e dichiarazioni

Brigata Bianca di Samuel: uscita

Venerdì 22 gennaio 2021 arriverà “Brigatabianca“, il secondo disco solista di Samuel che arriva a distanza di quattro anni dal suo primo lavoro “Il Codice Della Bellezza”. Nell’album ci sono anche delle collaborazioni importanti come Colapesce, Ensi, Fulminacci, Willie Peyote e Johnny Marsiglia.

Brigata Bianca di Samuel: tracklist

Ecco la tracklist con relativi crediti:

Gira la testa: Prod. Machweo @ Golfo Mistico, Torino

Giochi pericolosi: Feat. Willie Peyote / Prod. Machweo @ Golfo Mistico, Torino / Arrangiamento, direzione fiati, tromba, flicorno soprano: Roy Paci. Eufonio: Claudio Giunta. Trombone, tromba bassa: Vito Scavo

Se rimani qui: Prod. Michele Canova Iorfida @ Kaneepa Studio, Los Angeles

Tra un anno: Prod. MACE e Venerus

Cocoricò: Feat. Colapesce / Prod. Federico Nardelli

Bum bum bum bum: Feat. Ensi / Prod. Dade @Golfo Mistico, Torino

Nemmeno la luce: Prod. Samuel & Strage @ Golfo Mistico, Torino

Io e te: Prod. Federico Nardelli

Felicità: Feat. Fulminacci / Prod. Federico Nardelli

Quella sera: Prod. Ale Bavo @ Golfo Mistico, Torino

Dimenticheremo tutto: Prod. Michele Canova Iorfida @ Kaneepa Studio, Los Angeles

Vorrei: Prod. Machweo @ Golfo Mistico, Torino / Trombone: Giorgio Giovannini. Sax baritono: Simone Garino

Palermo: Feat. Johnny Marsiglia / Prod. Dade @ Golfo Mistico, Torino /Arrangiamento, direzione fiati, tromba, flicorno soprano: Roy Paci. Eufonio: Claudio Giunta. Trombone, tromba bassa: Vito Scavo

Veramente: Prod. Machweo @ Golfo Mistico, Torino / Arrangiamento, direzione fiati, tromba: Giulio Piola.

Trombone: Giorgio Giovannini. Sax baritono: Simone Garino

Chi da domani ti avrà: Prod. Dade @ Golfo Mistico, Torino / Arrangiamento, direzione fiati, tromba: Giulio Piola. Trombone: Vito Scavo

Brigata Bianca di Samuel: dichiarazioni

“Nella felicità cerchiamo sempre di pensare all’arrivo. La cosa più felice che abbiamo invece è la ricerca della felicità e qui devo mettere in campo la questione anagrafica. A 20 anni vuoi raggiungere quella felicità a tutti i costi, oggi invece mi rendo conto che è il percorso che mi ha portato alla felicità”, ha dichiarato Samuel nel corso di una conferenza stampa in streaming andata in scena nella mattinata di mercoledì 20 gennaio 2021. “La scena hip hop torinese è stata una scena incredibile – ha continuato – È una città che tira fuori la cosa più profonda che hai. Ensi è una delle voci nate da quel focolaio, da quel mondo musicale e ne porta dietro i segni. Lui sale sul palco e sa cosa dire e cosa fare. Willie Peyote è un fratello, è un amico. Io mi sento simile a lui, in tempi diversi. Il palco di Sanremo ti mette ansia perché ci sono i tuoi genitori che ti guardano da casa poi c’è un mondo allucinante di tantissime persone”.

PH. Davide “DeFuntis” De Martis