C6 di Neno: uscita

È disponibile in radio e nei digital store “C6“, il nuovo singolo di Neno, nome d’arte di Stefano Farinetti (IoBoh Dischi con distribuzione Artist First). La canzone, scritta dallo stesso Neno e prodotta da Andrea “Andy” Mancini, è stato lanciata da una serie di barchette, realizzate con la tecnica degli origami, che sono comparse a Caserta, Roma, New York e in Svizzera e in Inghilterra.

C6 di Neno: significato

“Volevo che dalle immagini associate alla canzone passasse l’ironia e la leggerezza che mi contraddistinguono nella vita di tutti i giorni ma, al tempo stesso, anche quel velo di malinconia che appartiene a tutti in fondo. Lasciare andare qualcuno o qualcosa crea in noi sempre un senso di perdita. La barchetta rappresenta per me questo, una situazione, un rapporto che non so più controllare”, ha dichiarato l’artista in merito al videoclip ufficiale, disponibile su Youtube e girato da Fabio Cotichelli per Video Ex Machina.

C6 di Neno: testo

Ecco il testo ufficiale di C6 di Neno:

Che poi sta vita è già una merda

e tu ci bevi caffè amaro

la mattina appena sveglia

e vai di fretta a

la luce bacia la condensa sopra la finestra la sagoma del giorno dentro il letto

due gocce fanno a gare sopra il vetro

spengo una cicca sull’ultima

stella in cielo

La luna sembra che

Sorrida per davvero Nuovo giorno stesse pare

Tu che parli dell’estate

Di Salvini e le cazzate

E dei problemi con tuo padre

E io non mi stanco mai Quanto sei stata brava a rovinarmi

I piani

E lo sapevo però

Che finiva così

E Che finivo così

Quanto siamo stati bravi a rovinarci

I piani

E a rovinarci e basta

Perché il mondo gira intorno

Quando siamo soli in stanza E non ci sei

E c’hai da fare

Io colpito affondato

In stile battaglia navale

E ti lascio stare

Due barche di carta

Naufragate in mezzo al mare E tu vuoi amare ma non troppo

Vuoi scopare ma non posso

Fare finta che tu sia

Soltanto sesso

Ci provo e non ci riesco E non mi stancan le tue pare

Tu che parli dell’estate

Di Salvini e le cazzate

E dei problemi con tuo padre

E io non mi stanco mai Quanto sei stata brava a rovinarmi

I piani

E lo sapevo però Che finivo così

E che finiva cosi

Quanto siamo stati bravi a rovinarci

I piani

E a rovinarci e basta

Perché il mondo gira intorno

Quando siamo soli in stanza E c’è una scorza di sto solo

Sopra il parabrezza

Sembra una fetta di limone

Dentro il gin che annega

Il cielo gira in pioggia

Ma non mi disseta

E vorrei darti più di questo

Ma poi lascio stare

Le cose troppo belle

Fanno sempre male

Non sono prevenuto

Ma che ci vuoi fare

Che ci vuoi fare Quanto sei stata brava a rovinarmi

I piani

E lo sapevo però Che finivo così

E che finiva cosi

Quanto siamo stati bravi a rovinarci

I piani

E a rovinarci e basta

Perché il mondo gira intorno

Quando siamo soli in stanza

PH. Fabrizio Piscopo