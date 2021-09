Il Natale si avvicina e per milioni di italiani tra le tradizioni legate alle festività natalizie c’è quella del calendario dell’Avvento, un vero e proprio accompagnamento al Natale fatto di piccoli tesori da scoprire giorno dopo giorno a partire dal 1° dicembre. Gli appassionati dei calendari dell’avvento sanno benissimo che le opzioni sono molteplici e ogni anno non è semplice decidere il tema del calendario. Ai calendari dell’avvento più tradizionali, legati a temi religiosi, nel corso degli anni se ne sono affiancati tantissime con tematiche tra le più disparate, pensati non soltanto per i più piccoli, ma anche per gli adulti.

Se siete alla ricerca di ispirazione, oggi vogliamo proporvi i Calendari dell’Avvento più insoliti che promettono di mettere d’accordo tutta la famiglia e che renderanno speciale ogni giorno dal 1° al 24 dicembre.

I calendari dell’Avvento di LEGO

LEGO Marvel The Avengers 2021

Il Calendario dell’Avvento The Avengers LEGO ha 24 porticine che nascondono altrettante mini-costruzioni a sorpresa per i fan della Marvel.

Contiene 7 LEGO minifigures:

Iron Man

Spider-Man

Black Widow

Thor

Captain Marvel

Thanos

Nick Fury

Le esperienze di gioco costruibili del Calendario dell’Avvento Natalizio comprendono un Quinjet, un Helicarrier, un drone Spider-Man e la Torre degli Avengers.

LEGO City Calendario dell’Avvento 2021

Restiamo in tema LEGO col Calendario dell’Avvento LEGO City 2021, dedicato ai personaggi della serie TV LEGO City Adventures molto amata dai più piccoli:

Top Hat Tom

Bob

Betty

Sam Grizzled

Shirley Keeper

Fendrich

Contiene anche un pupazzo di neve Duke DeTain costruibile e un tappetino da gioco pieghevole, con un paesaggio innevato, dove i bambini possono creare le loro avventure.

Ogni sorpresa all’interno di ogni casella del Calendario dell’Avvento LEGO City è fornita di una guida alla costruzione stampata, facile da seguire, in modo che anche i nuovi costruttori possano divertirsi a costruire i propri giocattoli.

LEGO Friends Calendario dell’Avvento 2021

Il Calendario dell’Avvento LEGO Friends è il regalo perfetto per i piccoli fan di Heartlake City. La magia LEGO è la protagonista del conto alla rovescia fino a Natale con simpatici giocattoli e ben 5 mini bambole LEGO Friends:

Olivia

Mia

Stephanie

Andrea

Emma

Questo calendario dell’avvento giocattolo con 370 pezzi è un regalo pre-natalizio ideale per bambini e bambine dai 6 anni in su che amano giochi a tema festivo.

LEGO Star Wars

Il Calendario dell’Avvento LEGO Star Wars per bambini contiene dei giocattoli costruibili di Star Wars della seconda stagione del Mandaloriano. Questa idea regalo contiene 7 personaggi LEGO Star Wars in abiti festivi, tra cui il Mandaloriano e Il Bambino (Grogu), affettuosamente chiamato Baby Yoda.

Contiene anche un Tusken Raider, un droide interrogatore IT-O e un IG-11, oltre a 11 mini veicoli da costruire tra cui Il Razor Crest, il caccia stellare di Riot Mar.

I veicoli comprendono anche l’Imperial Troop Transport, l’X-wing, il TIE Fighter, l’Imperial Light Cruiser, l’astronave di Boba Fett e la culla motorizzata del Bambino.

LEGO Harry Potter

Il Calendario dell’Avvento LEGO Harry Potter per bambini ha 24 porticine che celano un giocattolo costruibile a sorpresa.

per bambini ha 24 porticine che celano un giocattolo costruibile a sorpresa. I bambini possono ricreare le lettere di Hogwarts che arrivano attraverso il camino, raccogliere l’oro dalla cripta della Gringott, incontrare la civetta Edvige e molto altro.

Contiene 6 personaggi LEGO minifigures: Harry Potter , Ron Weasley , Hermione Granger , Draco Malfoy , Dudley Dursley e Unci-unci più altri accessori.

, , , , e più altri accessori. Dietro la porta 24 c’è una trottola colorata che permetterà di giocare all’emozionante e divertente gioco da tavolo stampato sul calendario dell’Avvento.

Il calendario dell’Avvento per bambini contiene 2 carte mago casuali (16 carte in totale, tutte da collezionare) per rendere ancora più magica l’attesa del Natale.

Gli altri calendari dell’avvento di Harry Potter

Non solo LEGO. Gli amanti del magico mondo di Harry Potter possono scegliere altri due calendari dell’Avvento a tema, entrambi con specifici stili e sorprese davvero uniche!

I calendari dell’Avvento di Funko Pop!

Gli amanti dei Funko Pop troveranno pan per i propri denti con una serie di esclusivi calendari dell’avvento per questo Natale 2021, da quello dedicato a Dragon Ball Z a quello dei Supereroi Marvel, passando per Fortnite!