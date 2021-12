Capodanno 2022, a Roma: tutte le info

Parte il conto alla rovescia per questa notte del 31 Dicembre 2021: se siete aa Roma o di Roma non puoi perderti gli eventi che la città ha in serbo per voi. Siete pronti a fare festa? La città offre oltre al tradizionale concerto gratuito ai Fori Imperiali, una serie di iniziative sia in centro storico che in periferia, con vari locali ristoranti, discoteche, ville, hotel che apriranno le porte per il veglione di capodanno, con party e musica di ogni genere. Il consiglio è quello di non perdere troppo tempo perché il Capodanno è arrivato e le prevendite vanno a ruba. Affrettatevi.

Capodanno 2022, a Roma: eventi e serate

A Roma non manca sicuramente il divertimento, la città è piena di locali, discoteche ed ristoranti in cui festeggiare il 2022. Scopriamo insieme gli eventi disponibili la notte del 31 Dicembre:

Capodanno 2022 al Circo Massimo Roma;

Capodanno 2022 Cinecittà World Roma;

Capodanno 2022 all’Auditorium Conciliazione Roma;

Capodanno 2022 al Piper Roma;

Capodanno 2022 al ristorante Target Roma;

Capodanno 2022 Royal Art Cafè Roma;

Capodanno 2022 all’Hotel Hilton Roma;

Capodanno 2022 Marriott Hotel Roma;

Capodanno 2022 Auditorium Parco della Musica Roma;

Capodanno 2022 ristorante Zodiaco Roma.

Capodanno 2022, a Roma: teatro

Se siete stanchi dei capodanni in casa, nelle discoteche o di andare a fare festa in giro, che ne pensate di scegliere per un Capodanno 2022 a Roma a teatro? Per la serata del 31 dicembre 2021 ci sono tanti i teatri della capitale che propongono di celebrare il capodanno con loro e con gli attori, le attrici, le ballerine e i ballerini in scena. Vediamo insieme gli spettacoli: les Étoiles,Enrico Brignano, Lo Schiaccianoci, Maurizio Battista, Abracadabra – La Notte dei Miracoli,Nicola Piovani, PFM canta De André, Emmanuel Djob by the Gospel River, Happy New Show.