The Falcon and the Winter Soldier: trama

The Falcon and the Winter Soldier debutterà in esclusiva su Disney+ a partire dal 19 marzo 2021. “Come ha fatto Sam a diventare Falcon? Quando è stata guarita la mente di Bucky? Cosa ha spinto Sharon a nascondersi?”, si legge nella trama ufficiale della serie che ha ancora un alone di mistero, visto che non è chiaro cosa succederà ai due protagonisti, nonostante i trailer diffusi già da qualche tempo online. Ricordiamo che l’abbonamento mensile a Disney+, con zero pubblicità e nessun costo aggiuntivo previsto, costa 8,99 euro. E per chi si volesse abbonare per un intero anno è possibile pagare in una unica soluzione da 89,90 euro, portando il prezzo mensile a soli 7,49 euro.

Cast di The Falcon and the Winter Soldier

Nel cast troviamo:

Anthony Mackie: Sam Wilson / Falcon

Sebastian Stan: Bucky Barnes / Winter Soldier

Daniel Brühl: Helmut Zemo

Emily VanCamp: Sharon Carter

Wyatt Russell: John Walker / U.S. Agent

Clé Bennett: Lemar Hoskins

Georges St-Pierre: Batroc il Saltatore.

Erin Kellyman: Karli Morgenthau

. Scopriamo nel dettaglio chi sono questi personaggi!

SAM WILSON / FALCON : nella versione cinematografica questo personaggio è un ex-United States Air Force Pararescue poi entrato nello S.H.I.E.L.D. che, in azione, si serve di uno zaino con ali artificiali e una piccola coppia di mitra. Sam ritorna in vita grazie allo schiocco di dita di Hulk, e aiuta gli Avengers a sconfiggere Thanos, riuscendoci. In End Game Rogers passa il suo scudo e la sua eredità a Sam, che diventa il nuovo Captain America.

: nella versione cinematografica questo personaggio è un ex-United States Air Force Pararescue poi entrato nello S.H.I.E.L.D. che, in azione, si serve di uno zaino con ali artificiali e una piccola coppia di mitra. Sam ritorna in vita grazie allo schiocco di dita di Hulk, e aiuta gli Avengers a sconfiggere Thanos, riuscendoci. In End Game Rogers passa il suo scudo e la sua eredità a Sam, che diventa il nuovo Captain America. BUCKY BARNES / WINTER SOLDIER : nella versione cinematografica Marvel è newyorkese, coetaneo di Steve Rogers/Captain America ed il suo migliore amico fin da bambini. Si arruola nello U. S. Army e viene insignito del grado di sergente prima che a Steve venga somministrato il siero del supersoldato. A trasformarlo in un assassino superumano è l’HYDRA.

: nella versione cinematografica Marvel è newyorkese, coetaneo di Steve Rogers/Captain America ed il suo migliore amico fin da bambini. Si arruola nello U. S. Army e viene insignito del grado di sergente prima che a Steve venga somministrato il siero del supersoldato. A trasformarlo in un assassino superumano è l’HYDRA. SHARON CARTER: è una degli agenti dello S.H.I.E.L.D. che affronta l’HYDRA dopo aver scoperto la sua infiltrazione nell’agenzia grazie a Captain America e, in seguito, entra nella CIA.

Fanno parte del cast anche Elijah Richardson nel ruolo di Eli Bradley, Don Cheadle che riprenderà il suo ruolo di James “Rhodey” Rhodes/War Machine, Adepero Oduye nel ruolo di Sarah Wilson, la sorella di Sam, e Veronica Falcón, Danny Ramirez, Desmond Chiam, Miki Ishikawa, Noah Mills e Carl Lumbly.