Amazon Prime Video Agosto 2022, film e serie tv: il catalogo

Amazon Prime Video ha tante sorprese in arrivo per il mese di agosto, ma ricordiamo che ci sono alcuni film ed alcune serie in scadenza proprio questo mese:

Nove Lune e Mezza | 11 agosto

Rifkin’s Festival | 18 agosto

Mission: Impossible – Fallout | 30 agosto

Mission: Impossible – Ghost Protocol | 30 agosto

Ricordiamo che a breve cambierà il costo di Amazon Prime Video:

La tariffa mensile standard passerà da 3,99 euro a 4,99 euro

La tariffa annuale standard passerà da 36 euro a 49,90 euro

La tariffa studenti mensile passerà da 1,99 euro a 2,49 euro

La tariffa studenti annuale passerà da 18 euro a 24,95 euro

Ora scopriamo invece tutte le novità del mese di agosto su Prime Video!

Catalogo Amazon Prime Video Agosto 2022: tutti i film

Scopriamo quali film ci saranno come novità nel mese di agosto su Amazon Prime Video:

TREDICI VITE

FIRST LOVE

SAMARITAN

UNTRAPPED: THE STORY OF LIL BABY

House of Gucci | 1 agosto

Queen Bees | 1 agosto

La banda di Chicago | 4 agosto

Censor | 8 agosto

Una femmina | 17 agosto

Gli idoli delle donne | 22 agosto

Secret Team 355 | 29 agosto

The Circle | 1 agosto

Sing | 1 agosto

The Endless | 5 agosto

Non c’è più religione | 7 agosto

La stagione dell’amore | 15 agosto

Amore a Harmony Ranch | 15 agosto

Il frutto dell’amore | 15 agosto

Autumn Dreams | 15 agosto

Bacio d’ottobre | 15 agosto

The Perfect Bride | 15 agosto

La luna di settembre | 15 agosto

L’autunno dei ricordi | 15 agosto

Anime gemelle | 15 agosto

Consegna d’amore | 15 agosto

Il concerto | 15 agosto

Kung Fu Panda 3 | 17 agosto

Ma cosa ci dice il cervello | 18 agosto

Il tuttofare | 19 agosto

7 ore per farti innamorare | 20 agosto

Fai bei sogni | 27 agosto

Sono tornato | 30 agosto

Sconnessi | 30 agosto

Ecco la trama del tanto atteso Samaritan con Sylvester Stallone: “Il tredicenne Sam Cleary (Javon “Wanna” Walton) sospetta che il suo misterioso e solitario vicino Mr. Smith (Sylvester Stallone) sia in realtà una leggenda sotto copertura. Vent’anni fa, il vigilante con superpoteri di Granite City, Samaritan, è stato dichiarato morto dopo una battaglia contro il suo rivale, Nemesis, in un magazzino andato a fuoco. In molti credono che Samaritan sia morto nell’incendio ma altri in città, come Sam, sperano che sia ancora vivo. Con l’aumentare delle azioni criminali e la città sull’orlo del caos, Sam decide di convincere il suo vicino a uscire allo scoperto per salvarli dalla rovina“.

Catalogo Amazon Prime Video Agosto 2022: serie tv

Già dai primi di agosto, Amazon Prime Video apre le porte anche a nuove serie tv, scopriamole insieme: