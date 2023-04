Amazon Prime Video Aprile 2023, film e serie tv: il catalogo

Amazon Prime Video ha tante sorprese in arrivo per il mese di aprile, ma vi ricordiamo che da qualche tempo è cambiato il costo di Amazon Prime Video:

La tariffa mensile standard è passata da 3,99 euro a 4,99 euro

La tariffa annuale standard è passata da 36 euro a 49,90 euro

La tariffa studenti mensile è passata da 1,99 euro a 2,49 euro

La tariffa studenti annuale è passata da 18 euro a 24,95 euro

Ora scopriamo invece tutte le novità del mese di aprile su Prime Video! Cosa dobbiamo aspettarci?

Catalogo Amazon Prime Video Aprile 2023: tutti i film

Scopriamo quali film ci saranno come novità nel mese di aprile su Amazon Prime Video:

– Breath of life – 1 aprile;

– Jumanji: Benvenuti nella giungla – 1 aprile;

– The Rage – 1 aprile;

– Bomb Squad – 1 aprile;

– Operazione Fortuna: una guerra astuta – 7 aprile;

– One OK Rock: documentario dal vivo – 7 aprile;

– Fabrice Eboué: adieu hier – 12 aprile;

– Angry Birds: amici come i maiali – 16 aprile;

– Corsetti e vestiti da clown – 18 aprile;

– Il gioco – 19 aprile;

– Judy Blume per sempre – 21 aprile;

– OL VS OM – Ligue 1 – 23 aprile;

– Casa Gucci – 24 aprile;

– Riposo a letto – 28 aprile.

Catalogo Amazon Prime Video Aprile 2023: serie tv

Già dai primi di aprile, Amazon Prime Video apre le porte anche a nuove serie tv, scopriamole insieme:

– Redefined: Jr Smith – stagione 1 – 4 aprile;

– La vita sessuale delle ragazze del college – stagione 2 – 5 aprile;

– El Internado: las cumbres – stagione 3 – 7 aprile;

– Ultima luce – stagione 1 – 7 aprile;

– Insalata greca – stagione 1 – 14 aprile;

– La meravigliosa signora Maisel – stagione finale – 14 aprile;

– Dead Ringers – stagione 1 – 21 aprile;

– Wild Isles – stagione 1 – 21 aprile;

– Citadel – stagione 1 – 28 aprile.

Nel frattempo qualche giorno fa è arrivato a sorpresa sulla famosa piattaforma di streaming Sconcert, lo show di un’ora con protagonista Nino Frassica: “Nino Frassica ha deciso di organizzare un grande spettacolone, uno “SCONCERT”! Per farlo chiama i migliori musicisti, comici, attori, poeti, navigatori e assaltatori. Un incredibile circo di personaggi dove Frassica fa la parte del domatore e del leone. Il tutto seguendo la regola delle tre R: ritmo, risate e divertimento!“. Frassica è reduce dal successo di LOL – Chi ride è fuori! disponibile con la terza stagione dal mese scorso: “Maccio Capatonda, che vinse la seconda edizione, mi ha raccontato che il premio dovette nasconderlo a casa fino a quando il programma non andò in onda: Se arrivava qualcuno e lo vedeva capiva che avevo vinto. Io chi ha vinto non lo dirò mai, neanche dopo che Lol finisce. Continuerò per un anno a non dirlo“.