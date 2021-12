Catalogo Amazon Prime Video: le uscite di Dicembre 2021

Il mese di Dicembre è arrivato ma noi non ci siamo dimenticati degli appassionati di serie tv e film in streaming. Ed è per questo che vi vogliamo dare l’elenco delle serie tv e i film in uscita sulla piattaforma streaming di Amazon Prime Video. In questo periodo in cui siamo costretti a stare molto tempo dentro casa, il modo migliore per trascorrerlo è metterci comodi sui nostri divani con una busta di popcorn, una bibita fresca e pronti a vivere nuove avventure.

Catalogo Amazon Prime Video: serie tv

E adesso passiamo velocemente alle serie tv! Proprio come accade con le caramelle, una serie tv tira l’altra ed ecco a voi le novità per il prossimo mese di Dicembre:

Venerdì 3 dicembre 2021:

Harlem

Giovedì 9 dicembre 2021:

The Ferragnez – La serie

Venerdì 1o dicembre 2021:

The Expanse – S6

Tampa Baes

Venerdì 17 dicembre 2021:

With Love

Catalogo Amazon Prime Video: film

Non state più nella pelle perché volete scoprire cosa ha in serbo per noi Amazon Prime Video? Partiamo subito dai film e accontentiamo subito chi li preferisce alle serie tv in quanto con i film non dobbiamo aspettare che escano le serie successive, il film è un tutt’uno, ciò che dobbiamo vedere è tutto lì e alla fine possiamo rimanerne colpiti o delusi.

Mercoledì 1 dicembre 2021:

Harry Potter e la Pietra Filosofale

Harry Potter e la Camera dei Segreti

Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban

Harry Potter e il Calice di Fuoco

Harry Potter e l’Ordine della Fenice

Harry Potter e il Principe Mezzosangue

Harry Potter e i Doni della Morte

Harry Potter e i Doni della Morte Parte 2

Venerdì 10 dicembre 2021:

Encounter

Potrebbero interessarti anche: