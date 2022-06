Catalogo Amazon Prime Video Giugno 2022: film e serie tv

Amazon Prime Video Giugno 2022, film e serie tv: il catalogo

Amazon Prime Video ha tante sorprese in arrivo per il mese di giugno dopo, nonostante le numerose polemiche sul docu film su Gianluca Vacchi “Mucho Mas” in seguito alle critiche ricevute sui social per l’imprenditore. Una donna di 44 anni ha infatti fatto causa a Vacchi per chiedere che le vengano riconosciuti tutti gli straordinari non pagati che, stando a Repubblica, ammonterebbero a 70mila euro. Da qui la richiesta della rimozione del documentario con tanto di commenti social: “Non abbiamo bisogno di un elogio a chi considera i suoi dipendenti schiavi, grazie!”, “Ritirare questo scempio”, “Perderete migliaia di abbonati”. Ecco intanto film e serie in scadenza proprio questo mese:

Macgyver (6 giugno)

Il giardino segreto (9 giugno)

The Magicians (14 giugno)

Pinocchio (18 giugno)

A un metro da te (20 giugno)

Tutti per 1 – 1 per tutti (24 giugno)

Come un gatto in tangenziale (30 giugno)

Ora scopriamo invece tutte le novità del mese di giugno su Prime Video!

Catalogo Amazon Prime Video Giugno 2022: tutti i film

Scopriamo quali film ci saranno come novità nel mese di giugno su Amazon Prime Video:

Fargo (1 giugno)

Point Break 2015 (1 giugno)

Il discorso del re (1 giugno)

Bigfoot Family (2 giugno)

Inheritance (3 giugno)

We Are Your Friends (6 giugno)

Con chi viaggi (6 giugno)

Warning (7 giugno)

Intreccio di destini (8 giugno)

Now You See Me 2 (9 giugno)

La paranza dei bambini (13 giugno)

The Last Survivors (14 giugno)

The Contractor (15 giugno)

Incoming (15 giugno)

Breach – Incubo nello spazio (15 giugno)

Arlington Road – L’inganno (18 giugno)

Copshop (20 giugno)

La cena perfetta (23 giugno)

My Fake Boyfriend (24 giugno)

Ghiaccio (26 giugno)

My Hero Academia: World Heroes’ Mission (26 giugno)

La Famiglia Addams (28 giugno)

La Famiglia Addams 2 (28 giugno)

Catalogo Amazon Prime Video Giugno 2022: serie tv

Già dai primi di giugno, Amazon Prime Video apre le porte anche a nuove serie tv, scopriamole insieme: