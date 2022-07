Catalogo Amazon Prime Video Luglio 2022: film e serie tv

Amazon Prime Video Luglio 2022, film e serie tv: il catalogo

Amazon Prime Video ha tante sorprese in arrivo per il mese di luglio, ma ricordiamo che ci sono alcuni film ed alcune serie in scadenza proprio questo mese:

La stanza | 3 luglio

Marvel’s Cloak & Dagger – la prima stagione | 7 luglio

Proximity | 14 luglio

The Commuter | 24 luglio

Spongebob Squarepants – la nona stagione | 31 luglio

Paw Patrol – la quarta stagione | 31 luglio

Ora scopriamo invece tutte le novità del mese di luglio su Prime Video!

Catalogo Amazon Prime Video Luglio 2022: tutti i film

Scopriamo quali film ci saranno come novità nel mese di luglio su Amazon Prime Video:

Made In Abyss: Dawn Of The Deep Soul | 1 luglio

Un gelido inverno | 1 luglio

Split | 1 luglio

Cinquanta sfumature di nero | 1 luglio

Pitch Perfect 3 | 1 luglio

Capitan Mutanda: Il film | 1 luglio

Atomica Bionda | 1 luglio

Lady Bird | 1 luglio

L’ora più buia | 1 luglio

La Mummia (2017) | 1 luglio

Suburra | 1 luglio

Infamous | 1 luglio

Metti la nonna in freezer | 1 luglio

Notte prima degli esami | 1 luglio

Arrivano i prof | 1 luglio

Summertime | 1 luglio

Le confessioni | 1 luglio

La nostra vita | 1 luglio

Tutta un’altra vita | 1 luglio

La ragazza del punk innamorato | 1 luglio

The Misfits | 1 luglio

Eddie & Sunny | 1 luglio

Corro Da Te | 4 luglio

Moonfall | 11 luglio

The Kelly Gang | 15 luglio

La rosa velenosa | 15 luglio

Colour Out of Space | 15 luglio

The Tunnel – Trappola nel buio | 15 luglio

Proxima | 15 luglio

Suffragette | 16 luglio

Spencer | 22 luglio

Becky | 25 luglio

Midsommar – Il villaggio dei dannati | 25 luglio

Possessor | 27 luglio

Bentornato Presidente | 28 luglio

Io c’è | 29 luglio

How It Ends | 29 luglio

Catalogo Amazon Prime Video Luglio 2022: serie tv

Già dai primi di luglio, Amazon Prime Video apre le porte anche a nuove serie tv, scopriamole insieme: