Catalogo Amazon Prime Video Maggio 2022: film e serie tv

Amazon Prime Video Maggio 2022, film e serie tv: il catalogo

Amazon Prime Video ha tante sorprese in arrivo per il mese di maggio dopo un grande successo del film documentario Laura Pausini – Piacere di concerti. “Una notte mi sono svegliata e ho iniziato a scrivere nel telefono questa storia che è nella mia testa da 29 anni. In questi anni mi sono immaginata come sarebbe stata la mia vita se non fossi famosa. Ho visto Nicole (Morganti di Prime Video, ndr) emozionarsi quando le ho raccontato la mia storia e siamo partiti a bomba”, ha dichiarato la stessa Pausini in conferenza stampa. Per questo mese vi diciamo di non perdere la trilogia de Il Padrino e tutti i film di Resident Evil e James Bond. Ma quali altre novità ci sono?

Leggi anche: Laura Pausini – Piacere di conoscerti: come vederlo in streaming

Catalogo Amazon Prime Video Maggio 2022: tutti i film

Scopriamo quali film ci saranno come novità nel mese di maggio su Amazon Prime Video:

Cloud Atlas | 1 maggio

Mia e il Leone Bianco | 1 maggio

Il Padrino | 1 maggio

Il Padrino – Parte II | 1 maggio

Il Padrino – Parte III | 1 maggio

Hotel Transylvania 2 | 1 maggio

The Stronghold: La roccaforte | 2 maggio

The James Bond Collection | 13 maggio

Il primo Natale | 13 maggio

Amore sull’onda | 15 maggio

Un’estate romantica | 15 maggio

Una vita da star | 15 maggio

Un ranch per due | 15 maggio

Brezza d’amore | 15 maggio

Summer Love | 15 maggio

Love at Sea | 15 maggio

Aniara | 15 maggio

Monsters of Man | 15 maggio

Involontaria – L’esame | 16 maggio

Dorian Gray | 17 maggio

Figli | 23 maggio

Compromessi sposi | 24 maggio

Emergency | 27 maggio

Resident Evil: Vendetta | 28 maggio

Resident Evil | 28 maggio

Resident Evil: Degeneration | 28 maggio

Resident Evil: Apocalypse | 28 maggio

Resident Evil: Extinction | 28 maggio

Resident Evil: Damnation | 28 maggio

Resident Evil: Retribution | 28 maggio

Resident Evil: The Final Chapter | 28 maggio

Resident Evil: Afterlife | 28 maggio

Catalogo Amazon Prime Video Maggio 2022: serie tv

Già dai primi di maggio, Amazon Prime Video apre le porte anche a nuove serie tv, scopriamole insieme: