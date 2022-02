Catalogo Amazon Prime Video Marzo 2022: film e serie tv

Amazon Prime Video Marzo 2022, film e serie tv: il catalogo

Amazon Prime Video ha fatto letteralmente impazzire tutti nel mese di febbraio grazie alle prime quattro puntate della stagione di LOL – Chi ride è fuori, condotta da Fedez insieme a Frank Matano. Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti, Diana Del Bufalo, Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Mago Forest, Alice Mangione, Gianmarco Pozzoli, Tess Masazza, Max Angioni sono i protagonisti di questa seconda stagione che sta già facendo furore sui social network. Cosa ci aspetta invece dal programma di marzo? Diamo un’occhiata alle novità del catalogo per questo mese.

Catalogo Amazon Prime Video Marzo 2022: tutti i film

Scopriamo quali film ci saranno come novità nel mese di marzo su Amazon Prime Video (la lista potrebbe aggiornarsi in corsa):

LUCY AND DESI

ACQUE PROFONDE

MASTER

Oltre a questo film ricordiamo che Prime mette a disposizione anche l’opportunità di vedere alcune partite della UEFA Champsion League.

Catalogo Amazon Prime Video Febbraio 2022: serie tv

Già dai primi di marzo, Amazon Prime Video apre le porte anche a nuove serie tv, scopriamole insieme:

STAR TREK: PICARD – S2

THE BOYS PRESENTS: DIABOLICAL

UPLOAD – S2

MOTOGP UNLIMITED

Ovviamente ci sarà anche la parte conclusiva di LOL – Chi ride è fuori con gli ultimi due episodi che saranno disponibili sulla piattaforma di streaming a partire dal 3 marzo. [ATTENZIONE SPOILER] Ricordiamo che la prima eliminata è stata Alice Mangione a causa della doppia ammonizione, anche se la seconda non per una risata, ma perché ha utilizzato lo scotch per coprirsi la bocca: regola violata per la trasmissione, quindi usare un oggetto per impedire il movimento della bocca e quindi una risata.

