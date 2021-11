Amazon Prime Video: le sorprese di novembre 2021

Il nuovo mese di Novembre si prospetta essere davvero scoppiettante, in particolare per gli abbonati ad Amazon Prime Video che potranno vedere tante nuove serie tv, film e documentari. Il periodo che stiamo per vivere è il migliore per starsene seduti comodamente sui nostri divani, una bella copertina, una bevanda calda in una mano e il telecomando nell’altra, e fare infinite maratone di serie tv, film o documentari. Tanti prodotti per noi, quindi, appassionati di tutto ciò che riguarda il mondo della Tv, perché ci piace immergerci nelle vite dei protagonisti delle nostre serie tv preferite, ci piace perderci nei documentari o piangere davanti ad un film. E’ arrivato il momento, non lasciateci proprio adesso, ecco i film e le serie tv in uscita su Amazon Prime Video.

Amazon Prime Video: quali sono i film in uscita a Novembre 2021

Non state più nella pelle perché volete scoprire cosa ha in serbo per noi Amazon Prime Video? Partiamo subito dai film e accontentiamo subito chi li preferisce alle serie tv in quanto con i film non dobbiamo aspettare che escano le serie successive, il film è un tutt’uno, ciò che dobbiamo vedere è tutto lì e alla fine possiamo rimanerne colpiti o delusi.

1 novembre

Nella morsa del ragno

The Raven

40 carati

Evidence

Unsaid

Mission

Il Missionario

Houdini – L’ultimo mago

Basic

Damage

Howard e il destino del mondo

Dead Silence

L’altra donna del re

Noah

Tutto Tutto Niente Niente

Robot Chicken Special Star Wars 1-2-3

2 novembre

La vita invisibile di Euridice Gusmao

Scherzi del cuore

Impiegato del mese

Un lungo weekend

5 novembre

I segreti di Wind River

6 novembre

Alvin Superstar – Nessuno ci può fermare

8 novembre

Il tuo ex non muore mai

The Gaelic King

9 novembre

Knight Of Cups

10 novembre

Mexican Sunrise

11 novembre

Irish Jam

15 novembre

The Keeper

16 novembre

Go Dante, Go Go Go!

18 novembre

The Leading Man

21 novembre

My Way: The Rise And Fall Of Silvio Berlusconi

22 novembre

Fire Squad – Incubo di fuoco

26 novembre

Il sapore del successo

30 novembre

Raging Sharks

Amazon Prime Video: quale sono le serie tv in uscita a Novembre 2021

E dopo aver visto i film, ecco a voi le serie tv:

1 novembre

China, Il

Mr. Pickles

Robot Chiken – S6

ATHF – S8

The Venture Bros

Blackish

Monstershop – S2

5 novembre

Pete The Cat – S2

17 novembre

World Of Winx – S1 (fino all’episodio 13)

24 novembre

This Is Us – S5

30 novembre

Hunter X Hunter – S1

