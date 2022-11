Amazon Prime Video Novembre 2022, film e serie tv: il catalogo

Amazon Prime Video ha tante sorprese in arrivo per il mese di novembre come show originali come Prova Prova Sa Sa e Celebrity Hunted, ma ricordiamo che ci sono alcuni film ed alcune serie in scadenza proprio questo mese:

Archive | fino al 3 novembre

Bastardi a mano armata | fino al 10 novembre

Spiral – L’eredità di Saw | fino al 15 novembre

The promised neverland – le due stagioni | 16 novembre

Casa Vianello – le prime tre stagioni | 30 novembre

The Blacklist – le prime tre stagioni | 30 novembre

The Gentleman | fino al 30 novembre

Ricordiamo che a breve cambierà il costo di Amazon Prime Video:

La tariffa mensile standard passerà da 3,99 euro a 4,99 euro

La tariffa annuale standard passerà da 36 euro a 49,90 euro

La tariffa studenti mensile passerà da 1,99 euro a 2,49 euro

La tariffa studenti annuale passerà da 18 euro a 24,95 euro

Ora scopriamo invece tutte le novità del mese di novembre su Prime Video!

Catalogo Amazon Prime Video Novembre 2022: tutti i film

Scopriamo quali film ci saranno come novità nel mese di novembre su Amazon Prime Video:

I Met a Girl – La Ragazza Dei Tuoi Sogni | 1 novembre

Bomb Squad Exclusive v.o. sub.it. e doppiata 01/11

Apocalyspe Now | 1 novembre

I segreti di Osage County | 1 novembre

Bandits | 1 novembre

Basic Instinct | 1 novembre

Billy Eliot | 1 novembre

Brave Ragazze | 1 novembre

Assasinio sul Nilo | 1 novembre

Elephant Man | 1 novembre

Julia | 1 novembre

Love Actually – L’amore davvero | 1 novembre

Mulholland Drive | 1 novembre

Assassinio sull’Orient Express | 1 novembre

L’ora legale | 1 novembre

Orgoglio e pregiudizio | 1 novembre

Terminator 2 – Il giorno del giudizio | 1 novembre

Il giardino delle vergini suicide | 1 novembre

Come un padre Exclusive it. 02/11

Impiegato del mese | 2 novembre

Creed – Nato per combattere | 3 novembre

Creed II | 3 novembre

Rocky | 3 novembre

Rocky II | 3 novembre

Rocky III | 3 novembre

Rocky IV | 3 novembre

Rocky V | 3 novembre

Rocky Balboa | 3 novembre

Italiano Medio | 4 novembre

My Policeman Original v.o. sub.it. e doppiata 04/11

Licorice Pizza | 7 novembre

Autumn Beat Original it. 10/11

Habit Exclusive v.o. sub.it. e doppiata 15/11

Innamorarsi a Natale | 15 novembre

Vacanze Di Natale 95 | 15 novembre

Natale in India | 15 novembre

Natale a Miami | 15 novembre

Natale in crociera | 15 novembre

Natale a Rio | 15 novembre

Natale in Sudafrica | 15 novembre

Passione Sinistra | 15 novembre

Suicide Squad | 15 novembre

L’evocazione – The Conjuring | 15 novembre

The Conjuring – Il caso Enfield | 15 novembre

Il peggior Natale della mia vita | 18 novembre

The People We Hate at the Wedding Original v.o. sub. it. e doppiata 18/11

The North Sea Exclusive v.o. sub. it. e doppiata 21/11

Good Night Oppy Original v.o. sub. it. e doppiata 23/11

Meet Cute Original v.o. sub. it. e doppiata 25/11

Falla girare Exclusive it. 25/11

Nostalgia | 28 novembre

Sbagliata Ascendente Leone Exclusive it. 29/11

Catalogo Amazon Prime Video Novembre 2022: serie tv

Già dai primi di novembre, Amazon Prime Video apre le porte anche a nuove serie tv, scopriamole insieme: