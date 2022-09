Amazon Prime Video Settembre 2022, film e serie tv: il catalogo

Amazon Prime Video ha tante sorprese in arrivo per il mese di settembre, ma ricordiamo che ci sono alcuni film ed alcune serie in scadenza proprio questo mese:

Sul più bello – fino al 7 settembre 2022

Senza Voce – fino all’8 settembre 2022

Lupin III: The First – fino al 14 settembre 2022

Ricordiamo che a breve cambierà il costo di Amazon Prime Video:

La tariffa mensile standard passerà da 3,99 euro a 4,99 euro

La tariffa annuale standard passerà da 36 euro a 49,90 euro

La tariffa studenti mensile passerà da 1,99 euro a 2,49 euro

La tariffa studenti annuale passerà da 18 euro a 24,95 euro

Ora scopriamo invece tutte le novità del mese di settembre su Prime Video!

Catalogo Amazon Prime Video Settembre 2022: tutti i film

Scopriamo quali film ci saranno come novità nel mese di settembre su Amazon Prime Video:

La trilogia de Il Signore degli Anelli – 1° settembre 2022

– 1° settembre 2022 Top Gun – 1° settembre 2022

– 1° settembre 2022 Curiosa – 1° settembre 2022

– 1° settembre 2022 L’ultimo amore di Casanova – 1° settembre 2022

– 1° settembre 2022 La dottoressa preferisce i marinai – 2 settembre 2022

– 2 settembre 2022 Cornetti alla crema – 2 settembre 2022

– 2 settembre 2022 La poliziotta a New York – 2 settembre 2022

– 2 settembre 2022 La moglie in vacanza… l’amante in città – 2 settembre 2022

– 2 settembre 2022 La liceale nella classe dei ripetenti – 2 settembre 2022

– 2 settembre 2022 Zucchero, miele, peperoncino – 2 settembre 2022

– 2 settembre 2022 Dune – 4 settembre 2022

– 4 settembre 2022 Cyrano – 8 settembre 2022

– 8 settembre 2022 Baciami piccina – 10 settembre 2022

– 10 settembre 2022 L’amico del cuore – 10 settembre 2022

– 10 settembre 2022 Amore a prima vista – 10 settembre 2022

– 10 settembre 2022 L’ultimo spettacolo di Pelè – 10 settembre 2022

– 10 settembre 2022 The Signal – 10 settembre 2022

– 10 settembre 2022 Tonno Spiaggiato – 10 settembre 2022

– 10 settembre 2022 Confini e dipendenze – 10 settembre 2022

– 10 settembre 2022 Synchronic – 13 settembre 2022

– 13 settembre 2022 10 giorni senza mamma – 15 settembre 2022

– 15 settembre 2022 Io non sono qui – 15 settembre 2022

– 15 settembre 2022 Fuori controllo – 15 settembre 2022

– 15 settembre 2022 Kobe – Una storia italiana – 15 settembre 2022

– 15 settembre 2022 Goodnight Mommy (original) – 16 settembre 2022

– 16 settembre 2022 Fatale – Doppio inganno – 17 settembre 2022

– 17 settembre 2022 Brothers – 19 settembre 2022

– 19 settembre 2022 Enrico Brignano – Parte Prima (show) – 27 settembre 2022

– 27 settembre 2022 Never Back Down – Mai arrendersi – 28 settembre 2022

– 28 settembre 2022 Sir Alex Ferguson: Never Give In – 30 settembre 2022

– 30 settembre 2022 Playmobil The Movie – 30 settembre 2022

– 30 settembre 2022 Hot Summer Nights – 30 settembre 2022

– 30 settembre 2022 My Best Friend’s Exorcism (original) – 30 settembre 2022

Catalogo Amazon Prime Video Settembre 2022: serie tv

Già dai primi di settembre, Amazon Prime Video apre le porte anche a nuove serie tv, scopriamole insieme: