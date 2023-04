Catalogo Disney+ Aprile 2023: film e serie tv

Disney Plus Aprile 2023, film e serie tv: il catalogo

Dopo tutti i film e le serie tv che hanno esordito nei primi tre mesi del 2023, cosa ci aspetta da Disney Plus nel mese di aprile? Ricordiamo che la famosa piattaforma di streaming è disponibile al prezzo di 8,99 euro al mese, senza costi aggiuntivi e con la possibilità di disdire in qualsiasi momento. Ricordiamo che la Giornata della Terra è il 22 aprile e per festeggiare la piattaforma mette a disposizione una nuova serie di documentari di National Geographic in quattro parti, I segreti degli elefanti, prodotta da James Cameron e narrata da Natalie Portman nella versione originale. Ecco tutte le novità di questo mese!

Catalogo Disney Plus, Aprile 2023: tutti i film

Il nostro lavoro certosino ci ha portato alla raccolta di materiale di condividere con voi, così vi riportiamo film in uscita il prossimo mese su Disney Plus:

5 aprile 2023

Faccia a faccia con Papa Francesco (Documentario)

Faccia a faccia con Papa Francesco (Documentario) 28 aprile 2023

Peter Pan & Wendy (Film)

L’attesissimo live action Peter Pan & Wendy reimmagina il classico racconto di JM Barrie per una nuova generazione, con protagonista Jude Law nell’iconico ruolo di Capitan Uncino. “Peter Pan & Wendy racconta la storia di Wendy Darling, una giovane ragazza che ha paura di lasciarsi alle spalle la sua casa d’infanzia, che incontra Peter Pan, un ragazzo che si rifiuta di crescere. Insieme ai suoi fratelli e a una fatina, Trilli, viaggia con Peter verso il magico mondo dell’Isola che non c’è. Lì incontra un malvagio pirata, Capitan Uncino, e intraprende un’avventura emozionante e pericolosa che cambierà la sua vita per sempre“, si legge nella trama ufficiale.

Catalogo Disney Plus, Aprile 2023: le serie tv

Per completare le nostre anticipazioni, ora vi riportiamo l’elenco delle serie tv:

5 aprile 2023

The Good Mothers (Serie)

Crossover (Serie)

The Mandalorian (Stagione 3 Episodio 6)

The Good Mothers (Serie) Crossover (Serie) The Mandalorian (Stagione 3 Episodio 6) 7 aprile 2023

Le piccole cose della vita (Serie)

Le piccole cose della vita (Serie) 12 aprile 2023

Rennervations (Docuserie)

The Mandalorian (Stagione 3 Episodio 7)

Rennervations (Docuserie) The Mandalorian (Stagione 3 Episodio 7) 19 aprile 2023

The Mandalorian (Stagione 3 Episodio 8)

The Mandalorian (Stagione 3 Episodio 8) 26 aprile 2023

Sam – Una vita da sassone (Serie)

Rennervations è la nuova serie originale di Jeremy Renner che ha quattro episodi e che lo vede reimmaginare vetture dismesse e ricostruirle per trasformarle in creazioni straordinarie al servizio delle comunità di tutto il mondo. Ogni costruzione ha uno scopo. Con l’aiuto di Anthony Mackie, Vanessa Hudgens, Anil Kapoor e Sebastián Yatra.

“Basata su una storia vera, The Good Mothers ripercorre le vicende di Denise, figlia di Lea Garofalo, Maria Concetta Cacciola e Giuseppina Pesce, tre donne che osano contrapporsi alla ‘ndrangheta. Ad aiutarle la P.M. Anna Colace che, appena arrivata in Calabria, ha un’intuizione: per poter abbattere i clan della ‘ndrangheta, è necessario puntare alle donne. È una strategia che comporta grandi rischi: la ‘ndrangheta è nota e temuta per il suo pugno di ferro e il potere insidioso. The Good Mothers segue Denise, Giuseppina e Maria Concetta nel loro tentativo di affrancarsi dal potere criminale e collaborare con la giustizia“, è invece la trama di The Good Mother.