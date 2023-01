Catalogo Disney+ Febbraio 2023: film e serie tv

Dopo tutti i film e le serie tv che hanno debuttato all’inizio dell’anno, cosa ci aspetta da Disney Plus nel mese di febbraio 2023? Ricordiamo che la famosa piattaforma di streaming è disponibile al prezzo di 8,99 euro al mese, senza costi aggiuntivi e con la possibilità di disdire in qualsiasi momento. Ecco tutte le novità di questo mese!

Il nostro lavoro certosino ci ha portato alla raccolta di materiale di condividere con voi, così vi riportiamo film in uscita il prossimo mese su Disney Plus:

Tanta attesa per il film Marvel Studios in cui ritroviamo la Regina Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M’Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) e le Dora Milaje (tra cui Florence Kasumba) che combattono per proteggere la loro nazione dalle potenze mondiali dopo la morte di Re T’Challa. Mentre chi vive nel Wakanda cerca di capire quale potrà essere il prossimo capitolo della loro storia, gli eroi devono riunirsi con l’aiuto di War Dog Nakia (Lupita Nyong’o) e di Everett Ross (Martin Freeman) e trovare un nuovo futuro per il regno del Wakanda:

Per completare le nostre anticipazioni, ora vi riportiamo l’elenco delle serie tv:

Ecco la trama de La famiglia Proud: più forte e orgogliosa 2:

La serie continua a raccontare le avventure e le disavventure della sedicenne Penny Proud e della sua famiglia che affronta la vita con senso dell’umorismo e grande cuore. Gli anni 2020 hanno portato un nuovo lavoro a mamma Trudy, ambizioni sempre più sfrenate a papà Oscar e nuove sfide a Penny, inclusa una vicina di casa molto sveglia e convinta di poterle insegnare molte cose, oltre a influencer che la bullizzano cercando di cancellarla dai social, per non parlare dei suoi ormoni da adolescente in subbuglio. Tornano gli amici di Penny, tra cui Dijonay, LaCienega, Zoey e Michael, ma non Sticky, che all’inizio della prima puntata saluta tutti, per poi trasferirsi in Giappone con la famiglia per motivi di lavoro del padre. Torna anche Suga Mama pronta come sempre a dispensare il suo ruvido affetto, o una carezza gentile a Penny quando ne ha bisogno, che in questa serie rivela il suo vero nome, Charlette Towne, e le sue origini situate in Oklahoma, dove il nonno fondò la città in cui è nata. Tra i nuovi volti ci sono Maya e KG, due ragazzini che non solo devono affrontare le difficoltà di essere i nuovi arrivati, ma quella di avere due papà, una novità assoluta per Smithville.